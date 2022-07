Francesco Totti e Noemi, il primo incontro e la festa con Ilary Blasi/ Nuccetelli: “Ecco cos’è accaduto”

Francesco Totti e Noemi Bocchi alla stessa festa con Ilary Blasi: la verità di Alex Nuccetelli

Non si arrestano le voci sulle motivazioni che hanno portato Ilary Blasi e Francesco Totti a lasciarsi. Mentre la conduttrice cerca di allontanarsi da paparazzi e gossip godendosi qualche giorno al mare a Sabaudia con le figlie, Totti rimane in silenzio di fronte alle voci di una sua relazione con l’affascinante Noemi Bocchi. A dare qualche dettaglio in più di questa conoscenza è però Alex Nuccetelli pr e campione di body building romano amico di lunga data dell’ex coppia.

In un’intervista rilasciata al Corriere, Alex Nuccetelli spiega in primis cos’è accaduto alla festa che, tempo fa, ha visto tra gli invitati sia i coniugi Totti che Noemi: “[…] quel video sulla festa alla Casetta di Campagna di ottobre è sul mio profilo Instagram da quel dì e sì, si vedono Ilary e Francesco e pure Noemi, che era al tavolo con me proprio accanto al loro, ma se si fossero dati appuntamento in segreto e stessero già insieme o se si amano davvero io non posso dirlo, boh”.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, le parole di lei dopo il primo incontro

Alex Nuccetelli ammette di non aver notato segni di intesa tra Francesco e Noemi alla festa e che il primo approccio sarebbe invece arrivato alla ormai famosa partita di padel. In quell’occasione Noemi avrebbe detto di Francesco ad Alex: “Sai, ho conosciuto il tuo amico, è molto simpatico, mi disse.” “Poi si sono rivisti ad altre mie feste, il giro è quello, ma mica si mettono a scambiarsi effusioni davanti ai miei occhi, che so’ matti?”, ha precisato il pr. Nulla, invece, è arrivato da Totti: “Francesco è stato sempre discreto, pure quando era single, non raccontava, non si vantava, e sì che di donne appresso ne ha avute a centinaia, figo e famoso com’è, ma su questa storia io ne so quanto voi, buio totale”, ha spiegato Nuccetelli.

Alex Nuccetelli si dice scettico anche sulla questione investigatore privato che Ilary Blasi avrebbe assoldato per scoprire i movimenti del marito: “se dovessi dare retta a tutti i pettegolezzi, allora dovrei credere che Ilary ha avuto una marea di flirt, con l’attore, con il ballerino, con lo scenografo, con sette uomini almeno, se prendi per buono quello che si dice a Roma. A millantare sono tutti bravi.”

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati definitivamente eppure Alex Nuccetelli ricorda di aver visto fino a poco prima dell’addio, negli occhi dell’ex bomber, grande amore per la moglie: “io lui l’ho sempre visto innamorato e preso fino all’ultimo, provava per lei una grande attrazione fisica, non gli bastava mai, segno di un rapporto che ha ancora benzina.”.

Per concludere, Alex Nuccetelli difende Noemi Bocchi: “Rubamariti? No, non è il tipo, anzi si sta comportando da gran signora, non deve essere facile nemmeno per lei, che sia vero o falso, continua a fare la brava mamma, porta i bimbi al mare, se ne sta in disparte, su Instagram ha ancora gli stessi followers, eppure sai in quanti l’avranno cercata.” conclude.











