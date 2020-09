Francesco Totti “cattura il topo”/ Ilary Blasi racconta il finale della saga e…

E niente. Francesco Totti è finito in tendenza nel fine settimana ma non per via del campionato o per il suo ritorno allo sport ma solo perché, scalzo e armato di una scopa, ha dato la caccia al famoso topo che per giorni è diventata la star dei social della famiglia soprattutto di Ilary Blasi. In queste settimane, la conduttrice si è raccontata in tutta la sua semplicità in vacanza con la famiglia, insieme agli amici, e poi nella sua casa, mostrando proprio la liason tra il suo gatto, Paola, e il famoso topo che è diventato il suo gioco preferito. Ilary Blasi ha più volte ribadito che nessuno ha fatto del male al roditore, nemmeno il suo gatto che, ormai, quando lo becca ci gioca un po’ , ma solo Er Pupone è riuscito a liberarsi di lui, o almeno si spera.

ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI CONTRO IL TOPO, CHI HA VINTO?

Armato di scopa, Francesco Totti è andato in giro per caso pronto a spingere fuori il topo appena il gatto di famiglia lo avrebbe lasciato. Per un po’ il siparietto è andato avanti per un po’ pregando Paola di lasciare il topo e permetterne così la cattura e l’allontanamento, ma le cose sono state un po’ più complicate di così. Francesco Totti ha fatto chilometri in casa correndo da una parte all’altra insieme ai suoi figli mentre Ilary Blasi continuava a gridare chiedendogli di prendere il topolino e catturarlo per portarlo fuori di casa. Alla fine è sempre Paola che molla il topo che si nasconde dietro la tenda e, alla fine, sembra uscire dalla porta finestra che da in giardino. E’ davvero finita la lotta al topo in casa Totti-Blasi?



