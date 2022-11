Francesco Totti “divorzia” da Annamaria Bernardini De Pace/ No al suo accordo

Francesco Totti cambia avvocato: non è divorzio solo con Ilary Blasi per l’ex capitano della Roma ma anche con il suo storico avvocato, la divorzista Annamaria Bernardini De Pace. Dietro questa decisione, i contrasti che l’avvocato ha avuto con Totti riguardo la possibilità di portare avanti una separazione consensuale con Ilary. Problemi che sarebbero stati anche alimentati dal rapporto conflittuale della Bernardini De Pace con l’attuale compagna di Totti, Noemi Bocchi, che avrebbe interferito non approvando la strategia della professionista.

A riportare la notizia è stato il portale specializzato in gossip Dagospia, che ha sottolineato come la strategia dell’avvocato Annamaria Bernardini De Pace sia stata bocciata completamente da Totti, tanto che in primavera la coppia andrà in tribunale per una separazione giudiziale. “La separazione consensuale portata a buon fine da Bernardini de Pace e Simeone (avvocato di Ilary Blasi, ndr) è stata bocciata dall’entourage di Totti (Noemi, il preparatore Scala, il legale Conte, etc.), Pupone compreso” riporta Dagospia, anche se inizialmente lo stesso Totti aveva sottolineato la speranza di arrivare a un accordo con la Blasi senza uno scontro in tribunale.

Bernardini De Pace: “Francesco Totti ha rifiutato la mia proposta”

La divorzista Annamaria Bernardini De Pace è stata interpellata in merito dal Corriere della Sera ed ha spiegato che in carriera si è specializzata con successo in separazioni consensuali: “Nella mia vita ho fatto il 95% di separazioni consensuali e il 5 % giudiziali. Avevo stilato un accordo che non è stato accolto, anche perché non piaceva al mio cliente e così la separazione consensuale l’abbiamo consumata io e Totti”. Un modo per sottolineare anche come la strategia che Totti vorrebbe mantenere nel processo è stata di fatto giudicata non convincente dall’avvocato.

I motivi di contrasto sarebbero stati sostanzialmente due: i termini dell’accordo economico che secondo l’avvocata Bernardini De Pace Francesco Totti avrebbe dovuto sostenere in favore di Ilary Blasi, con la separazione consensuale che si sarebbe di fatto rivelata troppo onerosa per l’ex calciatore. E la posizione di Noemi Bocchi, nuova compagna di Totti e che la Bernardini De Pace aveva giudicato troppo esposta mediaticamente, rilievi che la stessa Bocchi aveva trovato irritanti e fuori luogo. E così il sodalizio fra Francesco Totti e l’avvocata Bernardini De Pace è arrivato al capolinea.











