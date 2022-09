Francesco Totti e Ilary Blasi “era già crisi profonda”/ Spunta il video a 3 con Noemi Bocchi

Francesco Totti e la crisi d’amore con Ilary Blasi, prima della separazione: spunta un nuovo video nel web

Può dirsi il gossip per antonomasia dell’estate 2022, quello che circola incessante da mesi, sul triangolo che vede protagonisti gli ex consorti storici Ilary Blasi e Francesco Totti insieme alla “terza incomoda”, Noemi Bocchi, con un nuovo video appena trapelato in rete, a conferma che la crisi d’amore tra ex sarebbe esplosa pubblicamente lo scorso ottobre 2021. Dopo il pettegolezzo che ha tacciato l’ex bomber della Roma di un tradimento con la flower-designer ai danni della consorte e conduttrice de L’isola dei famosi 2022, è stato lo stesso Totti ad ammettere i rapporti extra-coniugali registratisi tra lui e l’ex negli anni del matrimonio condiviso con Ilary, seppur sottolineando di non aver compiuto per primo il tradimento, ancor prima di arrivare alla separazione annunciata dall’ex coppia con un comunicato stampa. E ora, un nuovo video emerso in rete rivelerebbe che Ilary Blasi e Francesco Totti fossero in crisi già a partire dallo scorso ottobre, quando dopo il primo incontro avvenuto nell’estate 2021 Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero cominciato a frequentarsi sempre più assiduamente, seppur tenendo top-secret il loro flirt.

O almeno, questo è stando al messaggio ripreso da Anna Boschetti, ex protagonista di Temptation Island e titolare del ristorante La Villa di Roma, insieme al compagno Alex Nuccetelli, a corredo del video “incriminato”. Nel summenzionato locale, Totti lo scorso ottobre trascorreva una serata con l’ormai ex moglie, ma al contempo, anche se a debite distanze dagli allora coniugi, presenziava seduta vicina ad un’amica e in un altro tavolo Noemi, che -in occasione dell’intervista rivelatrice del loro amore concessa al Corriere- Francesco ha ufficializzato come la sua attuale compagna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Boschetti (@boschetti_miss)

Anna Boschetti riporta la sua testimonianza sulla crisi tra gli ex coniugi e la relazione extraconiugale tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

«Non si erano lasciati ancora, ma erano già in profonda crisi», è la testimonianza ripresa da Anna, a margine delle immagini inequivocabili di una crisi d’amore evidente, che era già esistente ad ottobre 2021 tra i due storici consorti, con i diretti interessati che erano seduti lontani anni luce l’uno dall’altra e agli estremi opposti di un tavolo, nel mezzo di una cena condivisa con degli amici.

A confermare, inoltre, la storia d’amore che vincola Francesco Totti a Noemi Bocchi è, intanto, anche un servizio fotografico esclusivo di Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini, che ha beccato i due ormai neo piccioncini vip vicinissimi, non più intenti a nascondere i loro sentimenti.











