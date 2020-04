Francesco Totti e Ilary Blasi/ I nuovi Sandra Mondaini e Raimondo Vianello?

Pubblicità

Ormai le dirette social di Francesco Totti sono diventate uno degli appuntamenti online più imperdibili per gli italiani. In uno degli ultimi collegamenti, l’ex Capitano si è messo in contatto con Salvatore Esposito, volto storico della serie tv di successo Gomorra. E così fra i due c’è subito stata qualche battuta fra calcio e cinema. “I trofei che sono alle mie spalle?“, ha detto Totti, “Sono finti, neanche se li compravo ne avevo così tanti. Li ho messi per bellezza”. L’ex calciatore però ha anche rivelato di essere sul punto di una crisi, visto che stare rinchiuso in casa non fa proprio per lui. “Non ce la faccio più, speriamo di poter uscire perchè sto impazzendo”, ha detto, “speriamo che dal 4 maggio si potrà di nuovo tornare a vivere una parvenza di normalità”. Intanto Francesco continua a lavorare grazie alle sue agenzie di scouting e si ripromette di cercare nuovi talenti in tutto il mondo. “Vorrei trovare un altro Totti o un altro Cannavaro”, ha svelato, “non sarà facile ma sto cercando e valutando diverse situazioni. Spero di avere dei risultati, non solo per me anche per il mondo del calcio. Non voglio essere presuntuoso, ma ho un buon occhio: mi basta poco per vedere se un ragazzo ha le qualità per far bene”. Da tifoso del Napoli, Esposito invece non ha potuto fare a meno di ricordare gli applausi che hanno animato il San Paolo nell’ultimo anno in cui Totti è stato calciatore. “Quando ero il Capitano della Roma i tifosi del Napoli giustamente non mi accoglievano nel migliore dei modi”, ha riferito, “L’ultima partita invece che ho giocato a Napoli mi hanno applaudito tutti: sono rimasto sbalordito, non me lo sarei mai aspettato. Li ringrazierò per sempre. Sarebbe bello un nuovo gemellaggio tra le due tifoserie”.

Francesco Totti e Ilary Blasi: quante differenze in quarantena

Mentre il marito Francesco Totti diventa sempre più attivo sui social, Ilary Blasi ha scelto di non aumentare la sua presenza online. L’ultimo post della conduttrice risale infatti allo scorso mese, quando ha deciso di condividere uno scatto con la piccola Isabel Totti. La più piccola di casa infatti ha compiuto quattro anni e per la mamma, dal cuore sempre più tenero, è stata l’occasione giusta per farle una dedica toccante. “E poi 4 anni fa arrivi tu… tanti auguri piccola di casa e rimani sempre così curiosa della vita”, ha scritto. Tra fornelli, figli e social dunque la quarantena scorre tra tante differenze. Oggi, venerdì 24 aprile 2020, Canale 5 trasmetterà nella sua prima serata un vecchio appuntamento di Paperissima. Nella prima puntata di quell’edizione, Ilary e il marito Francesco Totti hanno partecipato come supere ospiti. “C’è un’alchimia che funziona e che si sente”, ha detto all’epoca della coppia Antonio Ricci in conferenza stampa, “lui così sbadato e comico, lei così arguta e simpatica“. In quegli anni infatti la coppia è stata accostata ad un’altra del passato, più celebre per quanto riguarda la tv e il cinema, ovvero quella formata da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Ed è stato proprio questo il progetto che Ricci avrebbe voluto realizzare. “Francesco mi ha detto che non ha ancora la pazienza per girare sketch comici e che gli costa fatica”, ha rivelato, “ma io gli ho risposto che quando farà fatica a stare in campo, ne farà meno a stare sul set”.



