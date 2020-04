Francesco Totti: “stavo per separarmi da Ilary Blasi”/ “Colpa di Donna Paola…”

Pubblicità

Francesco Totti regala perle della sua vita quotidiana durante una diretta Instagram con l’amico Bobo Vieri. Entrambi genitori, in tempi di quarantena, Totti e Vieri discutono sui social della vita in famiglia, soffermandosi anche sul rapporto con le rispettive mogli. Se Vieri è entrato nel club degli uomini sposati da poco, Totti ha alle spalle un matrimonio solido e collaudato. Sposato dal 2005 con Ilary Blasi da cui ha avuto tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, Totti confessa a Vieri che c’è stato un momento in cui stava per separarsi. “Io mi stavo per separare con mia moglie per prendere il gatto“, confessa a sorpresa Totti. Una gatta che Ilary Blasi ha scelto di chiamare Donna Paola di cui, poi, Totti si è letteralmente innamorato ed oggi fa pienamente parte della famiglia.

FRANCESCO TOTTI: “ILARY BLASI VOLEVA UN GATTO, STAVO PER SEPARARMI MA POI MI SONO INNAMORATO”

Come nella maggior parte delle famiglie, anche a casa Totti decide tutto Ilary Blasi. Parola di Francesco Totti che, all’amico Vieri, svela di essere stato “costretto” ad accogliere in casa la gatta Donna Pamela. “L’ammazzerei mia moglie, ha comprato un gatto senza peli. L’ha chiamata Donna Paola”, ha scherzato l’ex capitano della Roma mostrando in diretta su Instagram la gatta di razza Canadian Sphynx. “È bollente. La sera dorme dentro al letto, in mezzo alle gambe: è molto affettuosa. Io mi stavo per separare con mia moglie per prendere il gatto: non lo volevo, lei invece lo desiderava a tutti i costi: un giorno me l’ha portato dentro casa, alla fine tanto decide lei. Per due giorni non ci siamo parlati, poi però mi sono innamorato“, ha concluso che ha poi consigliato Vieri di prendere un gatto in casa.



