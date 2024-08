Francesco Totti e Ilary Blasi, lei chiama come testimone Noemi Bocchi: perché? Colpo di scena

C’è un nuovo colpo di scena nella separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, la guerra in tribunale si professa lunga e senza esclusione di colpi ed oltre alla battaglia sull’assegno di mantenimento sia l’ex calciatore che la conduttrice sono pronti a tutto per dimostrare le loro ragioni. E Il Messaggero riporta anche degli scoop interessanti sulla lista dei testimoni, mentre l’ex calciatore ha in cima alla lista Cristiano Iovino, personal trainer noto come ‘l’uomo del caffè’ con cui si vocifera la conduttrice lo ha tradito, Ilary Blasi chiama come testimone Noemi Bocchi, nuova compagna di Totti e presunta causa della separazione tra i due.

Perché Ilary Blasi ha chiamato a testimoniare Noemi Bocchi? Il motivo è presto detto in quella che è già stata definita ‘la battaglia delle corna’ è importante capire e stabilire chi ha tradito chi per primo e quando. Da settembre a novembre ci saranno una serie di udienze della causa di separazione che si sta trasformando in divorzio e si entrerà nella fase cruciale del dibattimento. E dunque è per questo motivo che la conduttrice ha citato a testimoniare la ‘rivale’ Noemi Bocchi mentre Francesco Totti Cristiano Iovino. E non è tutto, si prospetta che saranno tantissimi i vip citati come testimoni.

Ilary Blasi chiama a testimoniare Noemi Bocchi, Francesco Totti rilancia: “Avuto un flirt con un manager Mediaset”

Sono pronti a darsi una dura battaglia in Tribunale per la separazione, Ilary Blasi e Francesco Totti. Stando a quanto riporta a Il Messaggero l’ex capitano della Roma “avrebbe chiamato a testimoniare un manager di Mediaset, che avrebbe avuto un flirt con la ex moglie, nonché il suo amico fraterno Alex Nuccetelli (querelato per diffamazione dalla Blasi proprio per averle attribuito quest’ultima relazione, da lei smentita categoricamente)”. Già nelle scorse settimane il magazine Gente aveva lanciato la bomba: “Persone a lui vicine hanno confermato a Gente che Totti ritiene di avere qualche prova che possa dimostrare almeno un’altra relazione extraconiugale precedente di Ilary Blasi, oltre a quella già confermata dal diretto interessato Cristiano Iovino”