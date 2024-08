È ormai una battaglia infinita quella legale tra Ilary Blasi e Francesco Totti, che ancora non riescono a trovare una quadra economica dopo il divorzio. A diffondere l’ultimo screzio è stato Il Messaggero, che ha riportato la richiesta di Ilary al giudice del Tribunale di Roma di alzare ancora di più la cifra pattuita per il mantenimento dei figli. La Blasi avrebbe domandato di passare dagli attuali 12.500 euro a circa 20.000 euro mensili, una cifra astronomica che la conduttrice pretende dal suo ex marito dopo la fine della loro relazione.

Alessandro Simeone, avvocato dell’ex Pupona, ha depositato la richiesta a luglio, convinto che Ilary Blasi non percepisca abbastanza soldi da Francesco Totti (che a quanto pare avrebbe diminuito la cifra nel corso degli anni). A quanto sembra, la presentatrice non riuscirebbe a sostenere tutte le spese della Villa situata a Roma Eur, per la quale servono quotidianamente giardinieri e domestici. Francesco Totti, però, stavolta non è stato a guardare ma ha risposto tramite il suo avvocato Antonio Conte di non vedere necessario un aumento così ingente per quanto riguarda l’assegno.

Ilary Blasi, dopo la richiesta la risposta dell’avvocato: “Guadagna già abbastanza…”

Sempre il legale ha risposto alla Blasi spiegando che nonostante la perdita della conduzione dell’Isola dei Famosi, non avrebbe vissuto una diminuzione significativa delle entrate. Tutto il contrario! Dopo l’uscita del suo docufilm Unica e dopo le vendite del libro “Che stupida! La mia verità”, Ilary Blasi si sarebbe ritrovata ancora più ricca di prima. Oltretutto, Francesco Totti ha voluto sottolineare quanto Cristian, primogenito della coppia, sia ormai grande e indipendente a livello economico, tanto che ha già abbandonato il tetto coniugale.

Ebbene sì, il loro primo figlio è stato chiamato in Sardegna per giocare in serie D con l’Olbia, riuscendo a mantenersi completamente da solo. In tutta risposta, Francesco Totti non solo non accetta la proposta dei 20.000 euro, ma vuole abbassare il compenso attuale, passando ad elargire “solo” 10.000 euro all’ex moglie Ilary Blasi. Il responso arriverà a settembre 2024, quando la giudice Simona Rossi dovrà esprimere il suo verdetto su questa lotta infinita.