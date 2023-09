Francesco Totti e Noemi Bocchi allo stadio guardano una foto di Ilary Blasi/ Cos’è successo, video virale!

Ilary Blasi e Francesco Totti, separati ma insieme allo stadio per tifare Cristian

Cristian Totti, il figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha seguito le orme del padre e si è tuffato, giovanissimo, nella carriera calcistica. La giovane promessa del pallone è stato infatti arruolato nella rosa del Frosinone Primavera. E, proprio nella giornata di ieri, è andata in scena la partita allo stadio Tre Fontane della Capitale tra la sua squadra e la Roma Primavera. Ad assistere al match, sugli spalti, erano presenti sia la madre sia il padre.

Seduti in postazioni differenti ma non troppo distanti tra loro, Francesco Totti ha assistito al match assieme alla fidanzata Noemi Bocchi e a due amici, mentre Ilary Blasi ha tifato per il suo Cristian al fianco della fidanzata del figlio, Melissa. Tuttavia, proprio durante la partita, le telecamere di Sportitalia hanno immortalato una scena piuttosto epica, che ha visto coinvolti Totti e Noemi Bocchi e, indirettamente, anche la stessa conduttrice.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, la reazione alla foto di Ilary Blasi: video virale

In queste ore sta facendo il giro del web un video, molto particolare, che immortala Francesco Totti e Noemi Bocchi. Mentre sono seduti sugli spalti durante la partita di Cristian, l’amica della coppia avvicina a loro il suo cellulare per mostrargli un contenuto decisamente particolare: una foto scattata da Ilary Blasi, pochi istanti prima allo stadio al fianco della fidanzata del primogenito. Foto condivisa dalla conduttrice sul proprio profilo Instagram, e che non è passata inosservata agli occhi dell’amica dei due, subito informati del fatto.

Ma a far parlare di sé è la reazione alla foto: se Totti è rimasto impassibile di fronte allo scatto condiviso dalla ex moglie sui social, Noemi Bocchi è invece parsa indispettita, con un sorriso tirato, per poi pronunciare qualche parola di cui non si comprende bene il labiale. Dunque, nello stesso stadio, i due ex coniugi d’oro della tv e dello sport hanno condiviso la medesima gioia, quella di vedere il figlio Cristian scendere in campo con il Frosinone Primavera. Ma il distacco è ormai evidente a tutti e, dopo la separazione, entrambi hanno ripreso in mano la propria vita.

