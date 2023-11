Francesco Totti e Noemi Bocchi, presto un figlio insieme?/ Novella 2000: “Per loro sarebbe un nuovo inizio”

Francesco Totti e Noemi Bocchi pronti ad allargare la famiglia con un figlio loro? L’indiscrezione

Nonostante gli scossoni che la loro relazione ha vissuto sin dai primi giorni, Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno insieme ormai da quasi due anni. La loro è una famiglia allargata e serena che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe però allargarsi ancora di più. Non è un mistero che Totti – papà di Christian, Chanel e lsabel – volesse cinque figli, sogno che potrebbe dirsi realizzato con l’arrivo di Sofia e Tommaso Caucci, figli avuti da Noemi Bocchi nel suo precedente matrimonio. Tuttavia, la coppia potrebbe presto decidere di avere un figlio tutto loro.

A lanciare l’indiscrezione bomba è Novella 2000, giornale diretto da Roberto Alessi, che scrive: “Francesco e Noemi credono fortemente nella famiglia e l’arrivo di un bambino li renderebbe ancora più uniti e sarebbe il simbolo di un nuovo inizio“. Sull’onda di questo forte desiderio, la coppia potrebbe dunque dare alla luce molto presto un bebè, andando ad unire di fatto le due famiglie.

Francesco Totti, il desiderio di tornare all’Eur per stare vicino ai figli

Francesco Totti e Noemi Bocchi vivono insieme in un elegante attico di Roma Nord, eppure, stando a quanto fa sapere Novella, l’ex Capitano vorrebbe tomare all’Eur, dove ha vissuto per oltre vent’anni con la sua ex moglie Ilary Blasi. Il motivo è più che semplice: Totti vorrebbe stare più vicino ai suoi tre figli. Nonostante Christian, Chanel e lsabel abbiano un ottimo rapporto con entrambi i genitori e stiano in loro compagnia in modo egualitario, Francesco vorrebbe essere ancora più presente e vicino ai suoi ragazzi. Intanto negli ultimi giorni si è riaccesa la luce sulla rottura tra Totti e Ilary a causa dell’uscita su Netflix del documentario ‘Unica’, in cui la conduttrice racconta la sua versione della separazione, parlando di tradimenti e problemi della coppia. La reazione di Francesco? L’ex Capitano della Roma rimane focalizzato sui suoi figli e la sua nuova compagna.











