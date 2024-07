SLF, chi sono i membri della band napoletana

Tra le più recenti e intriganti produzioni della scena napoletana troviamo senza dubbi la SLF, una crew nata da un gruppo di artisti emergenti che con passione e grande lavoro è riuscita a guadagnarsi spazi importanti negli ultimi anni, arrivando a stringere collaborazioni preziosissime come quella con il rapper Fabri Fibra e Geolier. A formare questo collettivo molto amato dal pubblico giovanile sono MV Killa, Lele Blade, Vale Lambo, Una Snapp e Niko Beatz, che hanno deciso di unire le forze per dare vita a un mix di originalità e voglia di lasciare la firma nel mondo dell’hip hop, riuscendoci già in larga parte, tra i loro ultimi pezzi troviamo Replay, uno dei tormentoni dell’estate 2024 che ha seguito a un altro brano che ha riscosso un grande successo come Sarò con te, in collaborazione con Geolier e uno degli inni allo scudetto del Napoli vinto nel 2023.

Yung Snopp, produttore della crew, ha raccontato alcuni segreti del suo mestiere nel corso di una intervista concessa a Boh Magazine: “Credo che un produttore debba avere un approccio più matematico in certe occasioni, un rapper può sapere scrivere benissimo ed essere fortissimo, tutto quello che vuoi, ma da produttore ho capito che ha senso anche incanalare bene tutte le idee che vengono, filtrarle verso quello che veramente si vuole ottenere”.

La ricetta del successo di SLF: “Abbiamo condiviso tutto”

Alla base dei grandi traguardi tagliati dalla crew che questa sera salirà sul palco del Battiti Live 2024 condotto da Ilary Blasi e Alvin su Canale 5, c’è un’ unione di intenti non certo indifferente e che ha contribuito al successo ottenuto negli ultimi anni.

Lele Blade, uno dei componenti della formazione, ha svelato: “Una delle cose che rende bello il nostro genere è il concetto di crew, che magari si è perso un po’, i ragazzi che si approcciano ora al rap credono che il rapper sia il personaggio da solo, noi veniamo da un background hip hop, sappiamo cos’è la crew, non ci siamo mai separati da quando i ragazzi avevano 13 anni e io 18” ha raccontato l’arista a Billboard . Da quel momento in poi la SLF ha sempre lanciato progetti condivisi, lo stesso studio è condiviso tra tutti i membri che riescono così a dare vita ai loro tormentoni in perfetta sintonia.