Ilary Blasi e i rapporti con l’ex marito Francesco Totti: “Un nostro ritorno è impossibile”

Prima, durante e dopo la separazione tra Ilary Blasi e il suo ex marito Francesco Totti sono volati stracci e parole pesanti. Oggi, però, le acque sembrano leggermente più calme tra la conduttrice e l’ex campione e capitano della Roma. Non al punto però da sperare in un ritorno di fiamma, come vorrebbero alcuni fan molto affezionati alla coppia.

Parola di Ilary Blasi, che infatti spegne sul nascere le tiepide speranze degli incrollabili ottimisti, dato che entrambi ormai hanno voltato pagina con altre persone. “Tra me e Totti non ci sarà mai un ritorno, questa è una storia chiusa e poi nutriamo rispetto per le persone che sono con noi oggi”, ha sentenziato Ilary in una interessante intervista al magazine Grazia.

Oltretutto, benché il clima sia più disteso rispetto a qualche tempo fa, ci sono ancora alcuni nodi da risolvere, risvolti legati alla loro separazione. E mentre le beghe giuridiche rimbalzano da un tribunale all’altro, Francesco Totti e Ilary Blasi pensano alle loro attuali relazioni. L’ex capitano della Roma, come risaputo, sta da tempo con Noemi Bocchi, mentre la conduttrice ha voltato pagina con Bastian Muller.

“Ma non ho percepito grandi cambiamenti rispetto al passato, io ero già abituata a gestire molte responsabilità da sola, perché Francesco era spesso impegnato”, ha confidato la Blasi, dando la sensazione di non sentire affatto nostalgia del suo passato. E anche Totti dal canto suo non pare dare molta attenzione al suo vissuto con Ilary, che appunto fa parte di un tempo ormai finito nei cassetti dei ricordi.

