Francesco Totti, gaffe sul set dello spot/ Video, Er Pupone scivola sulle esse e…

Francesco Totti si è ormai fatto da parte nel calcio ma ancora sono molti quelli che sperano di vederlo in tv per ridere delle sue battute e, perché no, delle sue gaffe. Al momento per lui non ci sono programmi in vista ma qualche settimana fa si è parlato di una possibile sit-com che lo vedrà al fianco di Ilary Blasi e in molti sperano già di godere di loro come è successo con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Molto spesso sui social la coppia si è resa protagonista di una serie di divertenti siparietti che hanno fatto il giro dei social diventando virali, ma anche preso da singolo, Er Pupone non sbaglia un colpo o quasi. Questa volta a fare il giro del web è un video che mette insieme alcune gaffe registrate dietro le quinte del nuovo spot Dash che lo vede protagonista.

FRANCESCO TOTTI SUL SET DEL NUOVO SPOT DASH

In particolare, nel video che potete trovare subito sotto, vediamo Francesco Totti alle prese con il nuovo spot Dash parlando di settembre e dello sporco che nota sulla camicia che dovrebbe mettere in lavatrice. Er Pupone gioca e scherza con le persone presenti sul set ironizzando sulle macchie verdi del sudore (un po’ fuori dal normale) e facendo una serie di scivolate sulle “esse” a cominciare da assist e finendo ad una frase che ne mette insieme un bel po’ fino a portarlo quasi all’esasperazione al grido di “mettete un’altra esse in mezzo”. Le risate non mancano ma sicuramente il successo in tv sarà assicurato, per i curiosi, invece, ecco di seguito il video delle gaffe riprese sul set:





