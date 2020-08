Francesco Totti geloso della figlia Chanel/ Video, replica a fan: “Ti sfondo Pietro!”

Francesco Totti e la figlia Chanel si mostrano in una breve diretta su Instagram. A distanza di pochissimi giorni dalla polemica scoppiata per via di una foto del “lato B” della figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti piazzata in copertina dal settimanale Gente, l’ex calciatore ha deciso di fare una diretta con i fan mostrando proprio la sua bellissima figlia. La famiglia Totti sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in montagna e proprio durante la serata Totti ha voluto salutare i fan. Durante la diretta però il campione si è mostrato con la figlia Chanel che ha attirato l’attenzione dei fan e in particolare di uno di nome Pietro che si è lasciato andare facendole un complimento. La reazione in diretta di Totti è stata davvero divertente visto che papà Francesco ha replicato al fan dicendo: “Pietro ti piace mia figlia? Ti sfondo Pietro… Non scherziamo. Se sono geloso di lei? Certo, lei è mia”. Una reazione forte, ma divertente al tempo stesso visto che anche la stessa Chanel è scoppiata a ridere! Una reazione sicuramente diversa da quella dei gironi scorsi quando Ilary Blasi si è sentita in dovere di prendere le distanze dalla pubblicazione di una foto al mare della figlia in costume. Clicca qui per il breve vide di Francisco Totti e la figlia Chanel.

Caso Chanel Totti: la reazione di Francesco e di mamma Ilary Blasi

La foto al mare di Chanel Totti pubblicata in copertina dal settimanale Gente ha fatto scoppiare una grande polemica che ha visto diversi personaggi famosi prendere le difese della figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. La coppia, in realtà, ha aspettato qualche giorno prima di reagire alla copertina del settimanale; una scelta che Il Corriere della Sera ha spiegato così: “la scelta iniziale era stata quella di non rispondere per non alimentare voci, cattiverie, calunnie. Un comportamento a cui poi ha fatto posto la consapevolezza che una copertina così non poteva passare sotto silenzio, col timore che il silenzio potesse essere considerato anche un assenso”. Poco dopo, infatti, è arrivata la reazione di mamma Ilary Blasi che, senza girarci troppo intorno, su Instagram ha scritto un messaggio indirizzato al direttore di Gente: “ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato b di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti”. Un messaggio che ha scatenato un’ondata di reazioni, anche se in tanti hanno condiviso le parole della Blasi compresa un’altra figlia di. Si tratta di Aurora Ramazzotti che diversi anni fa ha “subito” la stessa identica cosa: piazzata in copertina al mare con la mamma Michelle Hunziker. “Questa cosa (come tante altre analoghe) ha inciso indelebilmente sulla mia crescita – ha raccontato su Instagram la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker – e non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io. Ne sto pagando i conti ancora adesso. Benché concordi con il fatto che oggi ci si indigni troppo per tutto, penso ci siano alcune cose per cui BISOGNA indignarsi. I ragazzini (e non solo) sono già traviati da ideali inesistenti che gravano sul loto benessere mentale. Questo potrebbe essere un piccolo passo verso un cambiamento che merita di avvenire da molto tempo”.



