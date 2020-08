Chanel Totti, lato B in copertina/ L’Ira di Francesco e Ilary Blasi: “Mercificazione del corpo”

Sono furiosi Francesco Totti, ex capitano della Roma, e la moglie Ilary Blasi, nota conduttrice di casa Mediaset, nei confronti del settimanale “Gente”. Pochi giorni fa lo stesso giornale, fra i più venduti in Italia, aveva pubblicato uno scatto che mostrava il Pupone in costume da bagno, in compagnia della figlia Chanel, anch’essa in costume. Gente aveva deciso di oscurare il volto della ragazzina appena 13enne (così come impongono le norme deontologiche per le foto riguardanti i minorenni), secondogenita della coppia, lasciando però il Lato B della stessa in bella mostra, coperto solamente da un costume nero che lasciava ben poco spazio all’immaginazione. La famiglia Totti si stava godendo le vacanze estive, come spesso e volentieri accade, a Fregene, sul litorale romano, e un paparazzo aveva ben pensato di immortalare padre e figlia mentre si godevano la fresca acqua del mar Tirreno.

Peccato però che lo scatto pubblicato in prima pagina da Gente non sia affatto piaciuto alla coppia Totti-Blasi, proprio per via del Lato B della figli mostrato senza troppi problemi nonostante la minore età del soggetto paparazzato.

CHANEL TOTTI, LATO B IN COPERTINA: SOCIAL INDIGNATI

E così che dopo qualche ora di silenzio, entrambi i genitori di Chanel (la secondogenita dopo Christian), hanno deciso di esternare il proprio dissenso, e lo hanno fatto attraverso le stories Instagram. Entrambi hanno così pubblicato un messaggio in cui si legge: «Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne, senza curarsi del problema, sempre più evidente, della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti». Ilary ha anche pubblicato sempre via stories, la copertina in questione con un’emoticon di una faccia arrabbiata a coprire il fondoschiena della figlia.

Non sono mancate le polemiche sui social, e subito dopo la pubblicazione dello scatto, numerosi utenti hanno esternato la propria indignazione: “Un titolo a caso – ha commentato ad esempio Debora, riferendosi a “la gemella di mamma Ilary” pubblicato da Gente, così come si legge su Il Fatto Quotidiano in data 23 agosto – hanno oscurato il viso, volevano solo una scusa per per buttare una tredicenne in copertina”, e ancora: “State sessualizzando l’immagine di una donna minorenne”, proseguendo su questa falsa riga.





