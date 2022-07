Francesco Totti infuriato per il gossip “Scocciato e determinato a smentire…”/ Qual’è la sua verità?

Francesco Totti furioso per lo scoop del Settimanale Chi, pronta la querela?

Francesco Totti sarebbe pronto a dire la verità. L’ex calciatore della Roma sarebbe andato su tutte le furie dopo aver letto la ricostruzione fatta dal Settimanale Chi in cui si ipotizzava un coinvolgimento della figlia Isabel. Francesco Totti avrebbe voluto tenere lontano i figli da questa situazione cercando di mantenere un basso profilo su questa situazione. Il Corriere della sera riferisce che “l’ultimo scoop del settimanale Chi lo ha davvero amareggiato anzi, Totti è furioso”. Francesco Totti respingerebbe le ricostruzioni fantasiose dei giornali bollandole come bufale: “Tutte illazioni che vengono respinte come gigantesche falsità, bufale e maldicenze senza fondamento”, riferiscono fonti vicine alla coppia.

Ilary Blasi, estate da sigle dopo l'addio a Totti/ Dallo sport agli aperitivi: come 'dimentica' Francesco

Dopo l’annuncio della separazione da Ilary Blasi, Francesco Totti aveva invocato il massimo rispetto della privacy ma da quel giorno il privato è stato spiattellato ai quattro venti. Complice anche il suo amico Alex Nuccetelli che è andato ospite addirittura in televisione per parlare della crisi coniugale tra il suo amico Totti e Ilary Blasi. Francesco Totti e Ilary nemmeno si parlerebbero più e sembra che i loro rapporti siano molto tesi: “I rapporti con la moglie sono tesi, complicati, deteriorati. Le pratiche della separazione sono ferme perché manca una delle due parti in causa: Ilary in perpetua vacanza come se fosse una provocazione”. Totti sarebbe arrivato al massimo della sopportazione tanto sarebbe determinato a smentire le ultime indiscrezioni mettendo a tacere le malelingue.

Ilary Blasi, i messaggi dall'uomo misterioso e i dubbi sul tradimento/ Totti 'sotto torchio' per Noemi, lei…

Francesco Totti e Ilary Blasi, presto la verità del pupone?

Francesco Totti ha perso la pazienza. E’ stufo di leggere il suo nome, ormai ogni giorno, sulle riviste e sui siti specializzati di gossip. La fine del matrimonio con Ilary Blasi è diventata di dominio pubblico da giorni e l’ex numero dieci si trova a costretto a fare i conti con fantasiose ricostruzioni secondo cui sarebbe “pronto a partire per la Tanzania per riconquistare la moglie”. Eppure nulla di tutto ciò sarebbe vicino alla verità. Almeno così sembra. Di certo Francesco Totti ha scelto la via del silenzio in queste settimane, ma presto potrebbe tornare sui suoi passi e cambiare strategia.

Francesco Totti, nessuna convivenza con Noemi Bocchi/ Gli avvocati attendono Ilary

D’altronde i ben informati descrivono un pupone piuttosto amareggiato e sul punto di esplodere. L’ex capitano della Roma, infatti, sarebbe estremamente infastidito con la stampa. Tutto perché in alcune ricostruzioni sarebbe stata coinvolta la piccola Isabel, presunta “spia” della conoscenza tra il padre e Noemi Bocchi.

Francesco Totti e Ilary Blasi, rapporti sempre più tesi

Sulle pagine del Corriere della Sera emerge che, fonti vicine a Francesco Totti, etichettano come fake news le voci in questione. Eppure il momento del pupone giallorosso sarebbe tutt’altro che semplice. I rapporti con la moglie vengono descritti alquanto tesi, complicati, compromessi. Le pratiche per la separazione sono congelate al momento perché Ilary è in vacanza e i rispettivi legali sono rimasti al palo. Tutto verrà definito a tempo debito, ma non si può escludere che Francesco Totti, nel frattempo, decida di raccontare la sua verità. D’altra parte la sua capacità di dribblare anche le illazioni è giunta praticamente al limite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA