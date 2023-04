Francesco Totti, la mamma Fiorella “ha un debole per Noemi Bocchi”/ Paparazzati a cena: cos’è accaduto

Francesco Totti a cena con mamma Fiorella e la fidanzata Noemi Bocchi: cos’è accaduto

Mentre procede a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, il nuovo numero del settimanale Chi rivela come sono i rapporti tra la mamma dell’ex calciatore, Fiorella, e la nuova ‘nuora’. Noemi, Francesco e mamma Fiorella sono stati paparazzati a Santa Severa, Roma, mentre insieme si avviavano ad un ristorante, per partecipare alla festa di un amico.

“I tre arrivano insieme nel ristorante Isola del Pescatore, sul litorale vicino Roma, per la festa di compleanno di un amico storico dell’ex calciatore.” scrive il settimanale in anteprima, addentrandosi successivamente sul rapporto che ci sarebbe tra suocera e nuora.

Fiorella, la mamma di Totti, ha ‘un debole’ per la nuova nuora Noemi Bocchi: il racconto

“La suocera e la nuova ‘nuora’ si siedono vicine. – continua la fonte – Mamma Fiorella, da sempre gelosissima del figlio, mostra di avere un debole per Noemi. Con lei è stata sorprendentemente affettuosa, tanto che le ha dispensato sorrisi e qualche timido abbraccio.” Insomma, mamma Fiorella sarebbe felicissima della nuova fidanzata del figlio, con la quale ci sarebbero, dunque, ottimi rapporti. Non è invece noti in quali rapporti sia la donna con la sua ex nuora, Ilary Blasi, che ieri, nel corso della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2023, ha lanciato una non tanto velata frecciatina al suo ex marito. Anche Ilary, come Francesco, ha d’altronde iniziato una nuova relazione: la conduttrice è felice al fianco di Bastian Muller.

