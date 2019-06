FRANCESCO TOTTI LASCIA LA ROMA/ Lunedì conferenza stampa: i motivi dell’addio

Francesco Totti lascia la Roma. E già scritta così fa un certo effetto. Questa volta però non si tratta di semplici indiscrezioni come quelle filtrate nei giorni scorsi ma di una scelta presa con consapevolezza dal Pupone e che sarà ufficializzata lunedì con una conferenza stampa già convocata al Coni, presso il Salone d’Onore, nel primo pomeriggio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo 30 anni di vita intrecciata al giallorosso il filo si è spezzato e neanche l’amore del Capitano ha potuto porre rimedio ad una situazione di tensione con la dirigenza che è alla base della rottura. Il feeling con gli americani non è mai stato dei migliori, con Totti che non ha mai digerito il fatto di essere tenuto ai margini delle decisioni più importanti del club. Da qui la decisione, forte ma dal suo punto di vista urgente, di non restare a fare da statuina (e a volte da scudo) dinanzi a scelte che non condivide, come le ultime che hanno portato alla scelta di Paulo Fonseca come nuovo allenatore della Roma e – di fatto – a Gianluca Petrachi come direttore sportivo.

FRANCESCO TOTTI LASCIA LA ROMA

Per la Roma, dopo l’addio di Daniele De Rossi, quello di Francesco Totti è uno strappo pesante, una sorta di sfiducia alla proprietà americana da parte degli uomini più amati dal popolo giallorosso. E non è un caso che il presidente James Pallotta fino all’ultimo abbia tentato di ricucire il rapporto col Pupone, provando anche una difficile mediazione nelle ultime ore con la pubblicazione di un’intervista sui canali ufficiali del club in cui venivano di fatto riconosciuti i meriti di Totti. Ma i richiami a Franco Baldini, spiega “La Gazzetta dello Sport”, sono stati vissuti da Francesco Totti come una provocazione – l’ennesima – indigeribile. Da qui la scelta del passo indietro, frutto di una consapevolezza di non riuscire ad incidere come vorrebbe e del desiderio di smarcarsi da una Roma che non sente più sua e che spera, un giorno, di tornare a sentire tale. Magari in compagnia di un altro esule e compagno di mille battaglie come Daniele De Rossi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA