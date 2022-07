Francesco Totti, prima uscita dopo l’addio ad Ilary Blasi/ Avvistato insieme a…

Francesco Totti, prime immagine dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi

Per Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo 17 anni di matrimonio, è la prima estate da single. Dopo aver annunciato la separazione ed essersi allontanati per qualche ora dai social, entrambi stanno provando a ritrovare la propria normalità. Se, tuttavia, Ilary ha scelto di farlo allontanandosi dall’Italia e portando i figli Christian, Chanel ed Isabel in vacanza in Tasmania, Totti ha preferito restare in Italia. Tuttavia, diversamente dalla Blasi che sta condividendo alcune immagini mozzafiato dei luoghi che sta visitando pubblicando video e foto sul proprio profilo Instagram, Totti non ha ancora pubblicato nulla.

Tuttavia, l’ex capitano della Roma è comunque tornato sui social anche se indirettamente. A svelare, infatti, cosa ha scelto di fare Totti dopo l’annuncio della fine del suo matrimonio con la Blasi è l’amico Vincent Candela che pubblica le prime immagini di Totti dopo la fine del suo matrimonio.

Francesco Totti ricomincia dallo sport?

Francesco Totti ricomincia dallo sport. L’ex capitano della Roma è apparso nelle storie di Instagram dell’amico Vincent Candela con cui ha condiviso anni importanti nella Roma in occasione di una partita a paddle, la nuova versione di tennis che sta conquistando i vip e non solo. “Non si perde mai, si vince o si impara”, scrive Candela pubblicando la foto che vedete qui in basso in cui Totti gioca.

Un modo per scacciare via i pensieri? Dopo il comunicato con cui ha ufficializzato la fine del suo matrimonio, Totti non ha più rilasciato dichiarazioni esattamente come Ilary. In attesa di rivedere i figli, dunque, l’ex calciatore si rifugia nello sport e negli amici.

