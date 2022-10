Francesco Totti, video con la figlia Chanel Totti che lo sfotte su TikTok / “Sess*? ‘Na cifra!”

Chanel Totti rompe il silenzio social sulla rottura di Francesco Totti e Ilary Blasi

Sta facendo il giro del web il video che su TikTok immortala Chanel Totti insieme al papà icona del calcio, Francesco Totti, mentre i due ironizzano sulle doti amatorie dell’ex calciatore della Roma. Il video condiviso in rete, in cui i due familiari tra il serio e il faceto si lasciano andare ad un momento di svago ed espressività creativa con il tappeto musicale del momento su TikTok, sembra voler essere una chiara presa di posizione neutrale da parte di Chanel Totti nella disputa legale che vede ora i genitori, Francesco Totti e Ilary Blasi, contrapporsi tra loro per la separazione giudiziale. Questo, sulla scia dell’ufficializzazione della nuova coppia che ora il papà vip forma con la flower designer e neo compagna, Noemi Bocchi.

Il video di Chanel e Francesco Totti su TikTok é virale

La figlia d’arte, così come i fratelli ed altri due figli che Francesco Totti ha avuto da Ilary Blasi, si palesa molto legata al papà icona del calcio. Dopo aver destinato a Totti senior gli auguri in occasione del suo recente compleanno, la Totti junior posa su TikTok nel video che fa ironia sulla passione travolgente che contraddistinguerebbe la vita privata dell’ex calciatore della Roma, soprattutto dal momento che fa coppia fissa con Noemi Bocchi. “Nome: Francesco; Cognome: Totti; Professione: Calciatore; Sesso: una cifra”, é il tappeto musicale che fa da sottofondo al video di Chanel e Francesco Totti, diventato virale nel giro di poche ore, nel web.

Per il popolo della rete, stando al sentiment social in reazione al video del momento, é curioso che Chanel Totti sia disposta a fare ironia sul padre sulla scia del gossip che lo vedrebbe protagonista della crisi matrimoniale con Ilary Blasi, anche per il sospetto tradimento di lui alla storica moglie con Noemi Bocchi. E non mancano commenti forti , tra le reazioni social, che si palesano a margine del video TikTok. “Il video dell’anno”, scrive un utente, e in un altro commento social si legge: “Madre di Dio… Chanel Totti che flexa le corna fatte da Totti a Ilary”.

Madre di Dio Chanel Totti che flexa le corna fatte da Totti a Ilary https://t.co/hHhhX3TBbT — Il Bufo Bufo Maruzio (@PazzoperPazzo) October 18, 2022













