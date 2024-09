Non è del tutto chiaro se Francesco Zaffagnini sia ancora fidanzato con Paola Caruso. La coppia, in realtà, non è mai uscita ufficialmente allo scoperto, se non al Festival di Venezia 2022 quando si fecero immortalare insieme per la prima volta. Lui è un personaggio poco noto all’interno del mondo dello spettacolo, semplicemente perché non ne fa parte. La Caruso non ha mai parlato direttamente del fidanzato, ma non molto tempo fa aveva condiviso sui social il video di lei mentre scartava un pacchetto regalo contenente un anello di fidanzamento.

“A volte le cose belle arrivano all’improvviso”, aveva scritto Paola Caruso, lasciando i fan perplessi e incuriositi circa il fidanzato misterioso. “Era già da tempo volevo condividere questo magnifico momento della mia vita con voi”, l’ammissione di Paola Caruso, che sembra ammettere ci sia qualcuno nel suo cuore: si tratta di Francesco Zaffagnini?

Paola Caruso, chi è il fidanzato? Gli indizi portano a Francesco Zaffagnini, ma…

Il mistero si infittisce per quanto riguarda il presunto fidanzato di Paola Caruso. La showgirl è ben attenta a non concedere troppo spazio al gossip e anche sul profilo social di lui, non si scorgono moltissimi spunti o informazioni sulla sua vita privata. Di sicuro dalle parole pronunciate dalla Bonas di Avanti un Altro, appare evidente che ci sia qualcuno nella sua vita. Allora sarà davvero Francesco?

“Ci vuole tempo per metabolizzare qualcosa di così bello e importante; perché a volte le cose belle arrivano all’improvviso, e come un tornado spazzano via tutte le cose brutte per far riapparire il sole… Sole a cui io non ero abituata da tempo o che forse non avevo mai visto così splendente”, aveva detto lei, facendo capire di essere felice e finalmente innamorata.

