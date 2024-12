Paola Caruso e le sue origini: chi sono i genitori adottivi Wanda e Michele

Wanda è la mamma adottiva di Paola Caruso, la celebre showgirl ed ex Bonas di Avanti un altro! che oggi pomeriggio sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo su Canale 5. Il noto volto televisivo ha più volte raccontato di aver scoperto solo in età adolescenziale di essere stata adottata: per una buona parte della sua vita è stata convinta che Wanda e Michele fossero i suoi reali genitori, ma a 13 anni scoprì di non essere la loro figlia biologica.

Successivamente la showgirl, nel 2019, scoprì la reale natura delle sue origini quando conobbe ed incontrò per la prima volta la sua madre biologica, di nome Imma. L’incontro avvenne in una puntata di Live – Non è la D’Urso, programma al quale la signora si rivolse per rintracciare sua figlia e scoprire, insieme a lei, l’esito del test del DNA; l’esito, scoperto in diretta televisiva, si rivelò positivo e così entrambe scoprirono di essere madre e figlia biologiche.

Wanda, mamma adottiva di Paola Caruso: “Vive con me e mio figlio“

Nonostante la scoperta della verità sulle sue origini, Paola Caruso ha sempre considerato Wanda e Michele i suoi genitori a tutti gli effetti. Intervenuta anni fa a Domenica Live, la showgirl ammise: “Per me sono stati i genitori perfetti, io non avrei voluto avere una madre e un padre differenti“. E, in riferimento al segreto da loro mantenuto per anni a sua insaputa, spiegò: “Loro hanno sempre avuto paura di dirmelo, forse per paura di perdere la cosa più cara che hanno, che sono io. L’ho scoperto che avevo tredici anni”.

In particolare Wanda, mamma adottiva di Paola Caruso, ha sempre avuto un rapporto speciale con lei. La showgirl, in una precedente intervista a Verissimo, aveva raccontato: “Mia madre ha l’Alzheimer. Non l’ho mai detto forse perché non l’avevo accettato io stessa. A volte quando pubblico delle foto di mia mamma mi attaccano, dicono ‘potevi vestirla meglio, potevi portarla dal parrucchiere’, ma mia mamma è una persona che non sta bene, non è una persona con una vita normale”. Le due donne vivono in simbiosi ancora oggi: “Adesso vive con me e mio figlio“.