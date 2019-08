Francesco Zampaglione, ex Tiromancino, arrestato/ Rapina in banca a Roma

Francesco Zampaglione, fratello del noto Federico, leader dei Tiromancino, è stato arrestato nella giornata di ieri. Come riferisce Il Messaggero, il classe 1970 è finito in manette dopo essere stato beccato dagli agenti di polizia del Reparto Volanti e dagli uomini del commissariato di Monteverde sulla Circonvallazione Gianicolense a Roma, a seguito di una rapina in una banca. Una parabola discendente quella del classe 1970 fratello del cantante, che dopo aver scritto con e per il fratello alcune canzoni, e dopo aver rotto con la band, è evidentemente finito in un brutto giro. Zampaglione è stato arrestato poco dopo le ore 14:00 di ieri, dopo aver rapinato una banca con una pistola che è risultata poi essere finta. A volto scoperto, ha intimato agli impiegati della filiale di aprire le casse e consegnargli il denaro, e in poco tempo i dipendenti hanno eseguito gli ordini, spaventati dalla minaccia di uno sconosciuto armato.

FRANCESCO ZAMPAGLIONE, EX TIROMANCINO, ARRESTATO

Zampaglione è quindi uscito dalla banca con un borsone carico di euro, per poi cambiarsi poco dopo la maglietta, convinto di averla fatta franca. Non aveva però fatto i conti con una persona che si trovava nella banca al momento della rapina, che si è messo a seguirlo durante la fuga e che ha allertato il 112, dando tutte le indicazioni necessarie per la cattura. Gli agenti sono quindi intervenuti bloccando Zampaglione in via di Monte Verde: trasportato in commissariato, è stato poi trasferito al carcere di Regina Coeli in serata. La refurtiva è stata recuperata, così come la maglietta che l’ex cantante si era cambiato. Zampaglione non ha alcun precedente, e qualche anno fa, a settembre 2015, attraverso un post, aveva dato l’annuncio dell’addio ai Tiromancino: «Purtroppo dopo l’ennesima lite furibonda tra me e mio fratello Federico mi trovo a dover rinunciare mio malgrado al proseguimento del Tour».

