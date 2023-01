Francia, ferito durante proteste: perde testicolo/ “Colpito da agente tra le gambe…”

Un uomo ha perso un testicolo negli scontri avvenuti questa settimana durante la repressione delle proteste in Francia contro la riforma delle pensioni. Stando a quanto riportato da France 24, un poliziotto ha inferto un colpo di manganello così forte ad un uomo con una macchina fotografica da costringerlo all’amputazione di un testicolo, ha spiegato il legale del manifestante. In Rete e sui social circolano immagini e filmati delle manifestazioni di giovedì che mostrano un poliziotto che colpisce un uomo a terra tra le gambe e poi se ne va. L’uomo ha in mano una macchina fotografica.

L’avvocato Lucie Simon ha dichiarato di aver sporto denuncia per conto del suo assistito, un ingegnere franco-spagnolo di 26 anni che era lì per fotografare la manifestazione, accusando il poliziotto di «violenza volontaria che ha portato alla mutilazione da parte di una persona investita di poteri pubblici». Il legale ha dichiarato che il suo assistito è ancora in ospedale.

“NON È UN CASO DI AUTODIFESA O NECESSITÀ”

«Non si tratta di un caso di autodifesa o di necessità. La prova è nelle immagini che abbiamo e nel fatto che non è stato arrestato», ha aggiunto l’avvocato Lucie Simon, come riportato da France 24. L’ingegnere, che vive nell’isola caraibica francese della Guadalupa, «è ancora sotto shock e continua a chiedere perché» è stato ferito, ha aggiunto il legale. Il dipartimento di polizia di Parigi, alla luce di quanto accaduto, ha ordinato un’indagine interna, aggiungendo che l’incidente è avvenuto in «un contesto di estrema violenza e nell’ambito di una manovra di polizia per arrestare individui violenti». Sulla vicenda si è espresso anche il portavoce del governo Olivier Veran, il quale ai microfoni dell’emittente BFMTV ha dichiarato di provare «empatia» per il giovane, ma ha anche evidenziato «la necessità di comprendere le condizioni in cui è avvenuto questo intervento». Il ministero degli Interni ha fatto sapere che giovedì 80mila persone hanno sfilato a Parigi nell’ambito delle proteste nazionali contro il piano del presidente Emmanuel Macron di estendere l’età pensionabile da 62 a 64 anni. Ma il sindacato di sinistra CGT ha dichiarato che erano 400mila i manifestanti nella capitale francese.

