FRANCIA IN AFRICA/ Così lo “sviluppo” di Parigi alza la tensione tra Marocco e Algeria (e Ue)

Esisterebbe un piano della Francia per finanziare progetti nel Sahara Occidentale attraverso l’Agenzia Francese per lo Sviluppo (AFD). Questa scelta politica è stata definita dal ministero dell’Informazione del Sahara Occidentale “provocatorio” perché potrebbe determinare una “pericolosa escalation”.

ITALIA IN AFRICA/ Piano Mattei, Eni, Mattarella: da Ghana e Costa d'Avorio un "avviso" al Governo

La questione del Sahara Occidentale è una disputa territoriale di lunga data che vede coinvolto principalmente il Marocco, che considera questa regione desertica come parte integrante del proprio territorio, e il Fronte Polisario, che lotta per l’indipendenza del Sahara Occidentale. L’Algeria supporta il Fronte Polisario, aggiungendo un ulteriore livello di complessità alla questione.

Genocidio Ruanda, 800mila morti in 100 giorni/ “Stuprata in chiesa, li perdono per essere una madre migliore”

La decisione della Francia di finanziare progetti in questa regione, sebbene possa essere vista come un tentativo di promuovere lo sviluppo e la stabilità, è percepita da alcuni attori come un sostegno implicito alle rivendicazioni territoriali del Marocco sul Sahara Occidentale. Questa percezione è aggravata dal contesto storico della Francia come potenza coloniale in Nordafrica, e da un’eredità di politiche e alleanze post-coloniali che hanno spesso influenzato le dinamiche regionali.

L’iniziativa potrebbe segnalare o rinforzare un’alleanza tra la Francia e il Marocco, considerando i legami storici e gli interessi economici e strategici condivisi. Il Marocco serve come partner chiave per la Francia e l’UE nel Nordafrica, particolarmente in questioni legate alla sicurezza, all’immigrazione e allo sviluppo economico.

Nigeria, almeno 52mila cristiani uccisi in 15 anni in odio alla fede/ "Islam si finge dialogante"

Nello stesso tempo, l’azione della Francia potrebbe essere interpretata come un isolamento o una delegittimazione del Fronte Polisario e, per estensione, dell’Algeria, nel contesto della disputa sul Sahara Occidentale. Questo potrebbe intensificare le tensioni tra questi attori e il Marocco, con implicazioni per la stabilità regionale.

L’etichetta di “provocazione” e “escalation pericolosa” usata dal ministero dell’Informazione del Sahara Occidentale suggerisce che la mossa potrebbe innescare una risposta dal Fronte Polisario o dall’Algeria, sia a livello diplomatico che, nel peggiore dei casi, in termini di tensioni militari o guerriglia.

Va detto che mentre la Francia è un membro chiave dell’Unione Europea, il suo approccio al Sahara Occidentale potrebbe non riflettere una posizione unanime dell’UE. Ciò solleva domande su come tale iniziativa influenzerà le politiche esterne dell’UE verso il Nordafrica e la questione del Sahara Occidentale, compreso il ruolo dell’UE come mediatore potenziale nel conflitto.

Non ultimo, l’impegno diretto in progetti di sviluppo nel Sahara Occidentale solleva interrogativi sui diritti e sul benessere del popolo Saharawi. L’approccio adottato nel promuovere lo sviluppo nella regione dovrebbe considerare attentamente le loro esigenze e aspirazioni, al fine di evitare ulteriori marginalizzazioni. In sintesi, mentre la Francia potrebbe cercare di promuovere la stabilità e lo sviluppo attraverso il suo finanziamento nel Sahara Occidentale, la natura controversa della regione e le sue complesse dinamiche geopolitiche richiedono un’attenta navigazione. La chiave sarà bilanciare gli interessi e le alleanze strategiche con la promozione di una soluzione pacifica e giusta alla lunga disputa sul Sahara Occidentale.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA