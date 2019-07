Francia Italia pallanuoto maschile, Universiadi 2019/ Risultato: per le semifinali!

Francia Italia, in diretta dallo Stadio del Nuoto di Caserta, è la partita di pallanuoto maschile in programma oggi mercoledì 10 luglio, con fischio d’inizio fissato per le ore 19,30. La grande pallanuoto torna protagonista quindi per le Universiadi 2019 di Napoli: oggi poi il settebello sarà di nuovo sotto ai riflettori per un match di primaria importanza, contro un rivale dalla grandissima scuola come è la Francia: la posta in palio è poi ben grande visto che ci si gioca il pass per le semifinali del tabellone maschile della pallanuoto maschile delle Universiadi 2019 di Napoli. La squadrona azzurra quindi vuole presentarsi ben preparata a questa quarti di finale, forti poi del grande sostegno del pubblico, sempre più numeroso. Una annotazione per chi volesse seguire il match è che non sarà disponibile una vera e propria diretta tv di Francia Italia, al massimo delle finestre durante i collegamenti Rai, mentre lo streaming ufficiale delle Universiadi 2019 sarà disponibile solo le per le partite della fase finale.

FRANCIA ITALIA PALLANUOTO MASCHILE, UNIVERSIADI 2019: IL CONTESTO

In attesa quindi che si accenda la diretta tra Francia e Italia di quest’oggi, attesissimo quarto di finale per la pallanuoto maschile alle Universiadi 2019 di Napoli, ci pare utile andare a ricordare quale è stato il cammino di azzurri e dei blues fino a tale banco di prova, davvero prestigioso. Partendo chiaramente dai nostri beniamini e padroni di casa in questa Universiadi 2019 di Napoli, ecco che gli azzurri davvero si sono coperti di gloria nella prima fase del tabellone della manifestazione in terra campana. Il nostro settebello infatti ha chiuso la fase a gironi da prima del gruppo B con ben 8 punti e avendo trovato solo vittorie, contro Ungheria, Croazia, Australia e pure il Giappone (fanalino di coda). Staccato il pass per il tabellone finale l’Italia vanta pure il miglior incrocio in questa fase: ricordiamo infatti che la Francia risultava solo terza nel proprio gruppo e quindi occupava l’ultima casella disponibile per la qualificazione. I Blues infatti non sono stati impeccabili finora e hanno totalizzato solo 4 punti, realizzando due successi su Corea del Sud e Gran Bretagna, ma pure due KO con Russia e Stati uniti. Non ci resta quindi che dare la parola alla vasca, dove i pronostici sono tutti a favore dei nostri azzurri: che succederà però al fischio finale?

