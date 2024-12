DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2024: COMINCIA LA RASSEGNA DI BUDAPEST

Oggi martedì 10 dicembre è il primo di sei giorni di gare in compagnia della diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024, la rassegna iridata in piscina da 25 metri che quest’anno è ospitata a Budapest, città che ha notevole tradizione nell’organizzazione di grandi eventi nel nuoto. La vasca corta caratterizza la stagione invernale e ad anni alterni si disputano Mondiali ed Europei: due anni fa eravamo a Melbourne per la precedente edizione iridata, mentre nel dicembre 2023 la Romania aveva ospitato gli Europei ad Otopeni. Dobbiamo però anche dire che siamo in un momento di transizione, pochi mesi dopo le Olimpiadi, per cui ad esempio l’Italia non schiererà le sue tre stelle più luminose, cioè Gregorio Paltrineri, Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi.

Infatti la diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024 da un lato chiude l’anno solare 2024, che è stato clamorosamente ricco di grandi eventi, con un’edizione dei Mondiali in vasca lunga a febbraio a Doha e poi naturalmente i Giochi di Parigi 2024, ma dall’altro è il primo atto del nuovo quadriennio che culminerà a Los Angeles 2028. È quindi normale che molti big abbiano fatto scelte diverse (tra gli assenti c’è anche Leon Marchand) e che invece la diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024 possa essere una grande occasione per mettersi in luce da parte di talenti emergenti, speriamo anche italiani…

MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024 in tv da Budapest sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport (canale numero 58 del telecomando), di conseguenza tutti gli appassionati avranno a disposizione anche la diretta streaming video dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2024, garantita tramite il sito o l’app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA MONDIALI DI NUOTO IN VASCA CORTA 2024 STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2024: IL PROGRAMMA DI OGGI

Adesso quindi è giunto il momento di presentare il programma di oggi nella diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024 di Budapest, con un buon numero di titoli subito in palio nella piscina da 25 metri della Duna Arena. Come al solito nel nuoto, il culmine si avrà con la sessione serale che prevede semifinali e finali e comincerà alle ore 17.30. I titoli in palio sono sei, citazione d’obbligo per i 1500 sl maschili di cui è campione in carica Gregorio Paltrinieri, anche se il campione carpigiano non difenderà il suo titolo.

Le altre finali attese già nelle prossime ore per la diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024 sono quelle dei 400 sl femminili, dei 200 misti sia al maschile sia al femminile e in chiusura di programma un’altra doppietta, con le staffette 4×100 sl sia degli uomini sia delle donne – in campo maschile è un altro oro vinto dall’Italia due anni fa a Melbourne. Quanto alle semifinali, oggi ci attendono i 50 farfalla uomini e donne e i 100 dorso, anche in questo caso sia maschili sia femminili, quattro gare che poi avranno domani le rispettive finali.