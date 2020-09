Francia “presto decisioni difficili”/ “Covid preoccupante”: allerta in Costa Azzurra

La situazione del Covid-19 in Francia è «molto preoccupante» e presto potrebbero arrivare «decisioni difficili»: non sono ben auguranti le parole del Presidente del Consiglio scientifico che affianca Macron e Castex alla guida dell’emergenza coronavirus. Secondo Jean-François Delfraissy infatti il Governo francese «sarà obbligato a prendere alcune decisioni difficili entro 8 o 10 giorni al massimo». Il livello di preoccupazione, ammette il presidente del “Cts” francese, è assai alto e «Ci si può ingannevolmente rassicurare perché l’aumento della circolazione del virus ha attualmente poche ricadute sul sistema sanitario». Non per questo però, conclude Delfraissy, «non può verificarsi «un aumento rapidissimo, esponenziale, in un secondo tempo»: la situazione al momento che vive la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra è considerata in particolare un esempio assai preoccupante per il possibile evolversi del Covid-19 nel resto della Francia. Dopo le stringenti misure approvate pochi giorni fa da Macron e le continue chiusure di scuole e dipartimenti sparsi nel Paese, i vicini transalpini vivono ore di ulteriori “ansie” per possibili – ma ancora non chiarite – nuove decisioni in contrasto al contagio da coronavirus.

COVID FRANCIA: OMS ‘BACCHETTA’ MACRON

Proprio la Francia nella giornata di ieri aveva avanzato la possibilità di un’imminente decisione in merito alla quarantena per poterle aumentare in forma preventiva ma riducendo il numero dei giorni, da 14 fino a 7: «Siamo più contagiosi nei primi 5 giorni dopo l’apparizione dei sintomi o che seguono la positività di un tampone – ha spiegato Olivier Véran, ministro della Salute del Governo Macron – in seguito la contagiosità diminuisce in modo netto, e dopo una settimana il virus resta ma molto debole». Non solo, sempre secondo il Ministro francese «una migliore adesione alla regola poiché oggi registriamo che gran parte dei francesi non rispetta la quarantena». Anche il Governo italiano, con il viceministro Sileri, aveva accolto positivamente la proposta di una quarantena a 7 giorni, ma ora arriva la brusca frenata dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: «l’Oms sta seguendo le discussioni sull’accorciamento della quarantena per i contatti di chi è positivo al Covid-19», spiega all’Ansa l’ufficio europeo dell’Oms, «ma difendiamo la raccomandazione di una quarantena di 14 giorni per prevenire la trasmissione del virus». Non solo, proprio in merito alla proposta della Francia, «tale raccomandazione è basata sui dati disponibili sul periodo di incubazione; in sostanza il periodo medio è di 4-5 giorni, con un limite superiore di 14 giorni».



