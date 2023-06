FRANCO BATTIATO – LA VOCE DEL PADRONE/ Uno straordinario viaggio musicale

Dopo essere stato distribuito nelle sale cinematografiche da Altre Storie, Franco Battiato – La voce del padrone di Stefano Senardi e Marco Spagnoli esce ora in Dvd con Mustang Entertainment. Un’occasione per entrare in contatto con un documentario originale, ricco di idee e di spunti. Basti pensare al prestigioso elenco di personalità coinvolte: Nanni Moretti, Willem Dafoe, Oliviero Toscani, Caterina Caselli, Mara Maionchi, Morgan, Alice, Carmen Consoli, Vincenzo Mollica, Andrea Scanzi, Francesco Messina, Roberto Masotti, Eugenio Finardi, Francesco Cattini, Alberto Radius, Carlo Guaitoli e tanti altri che conoscevano bene Franco Battiato e che possono restituire al pubblico uno spaccato della sua musica e della sua filosofia di vita.

SINOSSI – Un viaggio musicale. Un viaggio fisico, ma anche ideale, da Nord a Sud dell’Italia per raccontare Franco Battiato e la sua influenza sulla cultura del nostro paese, attraverso testimoni d’eccezione che ci restituiscono la storia e la personalità di Battiato. Un racconto che, tra arte e memoria, non solo renda omaggio alla storia del musicista e del suo storico album ‘La Voce del Padrone’, ma riesca anche a celebrare l’eredità morale ed estetica di questo cantautore unico.

Premiato con il Nastro d’Argento come Migliore Documentario nella categoria Cinema, Spettacolo, Cultura, Franco Battiato – La voce del padrone ci porta alla scoperta di uno degli artisti-intellettuali più importanti della storia della musica italiana. Stefano Senardi e Marco Spagnoli riescono a restituire allo spettatore l’essenza di Franco Battiato, attraversando le sue melodie pop, i suoi ritornelli e alcuni aneddoti stuzzicanti. Il lasciato dell’artista siciliano è nelle parole di chi viene intervistato, voci che ribadiscono la sua centralità nel Novecento del nostro Paese.

