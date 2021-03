Franco Bechis aggredito da gabbiano: piede fratturato/ “Incidente così solo a Roma”

Piede fratturato per Franco Bechis per colpa di… un gabbiano! A raccontare l’episodio ci ha pensato lo stesso direttore de Il Tempo sul suo quotidiano: mentre usciva dalla redazione, il giornalista è stato attaccato da «un gabbiano speciale, di quelli enormi che ormai hanno nidificato nel centro di Roma» e, tentando di divincolarsi, un piede è rimasto incastrato in una buchetta di sampietrini.

«Radiografia e frattura della base del quinto metacarpo. Certo che essere messo ko da un condor a Roma…», ha spiegato Franco Bechis, che ora sarà costretto ad un po’ di riposo per recuperare dal brutto infortunio. Nel corso del suo intervento non poteva mancare un riferimento alla Capitale ed alla sua gestione…

FRANCO BECHIS, PIEDE FRATTURATO PER COLPA DI UN GABBIANO

«Può succedere in due soli posti al mondo: sulla cima delle Ande o nel centro di Roma», l’ironia di Franco Bechis nell’articolo pubblicato su Il Tempo. Il direttore del quotidiano capitolino ha paragonato l’uccello addirittura ad un condor: «Il supergabbiano mi si è avvicinato mentre cercavo di guadagnarmi l’uscita da piazza Colonna, che da tempo è stata sottratta come piazza Montecitorio ai romani, chiudendo ogni accesso con transenne e posti di polizia. Ma io lì dentro devo lavorare, e ovviamente a mezzanotte anche uscirne. Il condor invece non era della stessa idea, e ha cominciato a inseguirmi per sbarrarmi la strada nonostante avessi accelerato il passo». A quanto pare il gabbiano aveva preso di mira il trolley di Franco Bechis e per tentare di sfuggire all’attacco il giornalista ha evidenziato di aver aperto le transenne cercando di chiuderle immediatamente. E lì ecco l’incidente, con tanto di piede fratturato…

