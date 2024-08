Antonella Clerici, la gratitudine e la forza della fede: la promessa mantenuta dopo che…

Antonella Clerici in Umbria per dire grazie a San Francesco e al Beato Carlo Acutis, dopo aver superato i suoi problemi di salute legati ad un tumore benigno. La celebre conduttrice sembra stare meglio, soprattutto emotivamente, e ha mantenuto la promessa di qualche tempo fa di raggiungere Assisi per esprimere tutta la sua gratitudine nei confronti di chi le ha dato conforto. “Assisi, come promesso” scrive la Clerici sui propri social, mentre si mostra a mani unite in preghiera.

Antonella Clerici ha preso molto seriamente la sua visita e prega sulla tomba di Carlo Acutis a cui è molto devota. “Non sono stata bene, ho pregato e lui mi ha aiutato molto”, ha detto ricordando la promessa fatta a se stessa nel momento più difficile. “Ho promesso che sarei venuta fin qui e così ho fatto”, ha sottolineato. Tanti i messaggi di encomio e di affetto per la presentatrice da parte dei fan su Instagram, che hanno sempre fatto il possibile per mantenere il morale alto. “La fede è alla base della nostra vita”, scrive una fan della Clerici. “Buon cammino, che questo sia l’inizio”, dice un altro utente.

“Essere ad Assisi è un privilegio”, ha scritto la Clerici. “Volevo essere qui anche perché sono devota a Carlo Acutis che è sepolto qui ad Assisi. Non si può descrivere la spiritualità che c’è qui e la bellezza”, le sue parole colme di entusiasmo e speranza.

Antonella Clerici, ricordiamo, è stata operata d’urgenza nei mesi scorsi per l’asportazione delle ovaie. Un intervento che ha affrontato pregando Carlo Acutis: “Prima dell’intervento per il tumore ho pregato lui perché sono religiosa, anche se non frequento la Chiesa”, ha confidato la conduttrice.

