Franco Bortuzzo: “Ora denuncio, la mia famiglia non si tocca”/ Ira del papà di Manuel

Franco Bortuzzo contro gli haters: il comunicato

Franco Bortuzzo, il padre di Manuel Bortuzzo, dice basta agli insulti, alle minacce e ai commenti poco carini che continua a ricevere sui social. Il signor Bortuzzo, dopo due mesi di silenzio, ha così deciso di mettere fine alla situazione rivolgendosi alla polizia postale per denunciare tutti gli haters che, sui social, continuano ad offendere lui e la sua famiglia. Dopo l’azione legale, il padre di Manuel, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha così pubblicato un lungo sfogo in cui spiega i motivi che l’hanno spinto a prendere tale decisione.

Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo, amicizia finita?/ Unfollow sui social e altri indizi

“Sono state raccolte molte notizie di reato tali da far denuncia. Cari leoni e leonesse da tastiera, vigliacchi, non permettetevi di nominare mia moglie, che amo, la mia famiglia o i miei cani o qualsiasi cosa mi appartenga altrimenti aggiungerò al fascicolo aperto le vostre carognate”, ha scritto il signor Bortuzzo tra le storie di Instagram: “Sono stato in silenzio due mesi a sopportarvi, ora rendete conto ad altri e fatevi una ragione di vita e non entrate nella mia”. “Curatevi e non azzardatevi mai più a commentare con cose che istigano all’odio. E lasciate gruppi che lo fanno e che verranno perseguiti”, ha chiosato.

"Manuel e Lulù si sono lasciati per lite col padre Franco"/ Bortuzzo sbotta "Stronz*te! Lavoro di merd*"

Franco Bortuzzo, la denuncia contro gli haters

Successivamente, Franco Bortuzzo ha ribadito il concetto pubblicando anche un post in cui ha spiegato di aver dovuto agire dopo aver letto commenti e offese di ogni tipo. “Detto fatto. Dopo due mesi di silenzio e ora di finirla. Ricordo che tutte i profili che ho bloccato sono stati salvati e di materiale ce n’è a sufficienza per aprire un fascicolo”, ha aggiunto ancora.

“Continuerò a segnalare e aggiungere a denuncia. Fatevi una ragione di vita e lasciate la nostra in pace. Non vi ha detto il dottore di seguirmi ne giudicare ogni nostro avvenimento. Trovate la vostra serenità e smettete di nascondervi, fake che non siete altro. La mia famiglia non si tocca”, ha concluso.

Cosa ha combinato Franco Bortuzzo al matrimonio di Filippo Magnini?/ Salta…













© RIPRODUZIONE RISERVATA