Franco Bortuzzo, papà di Manuel vs Lulù Selassié/ Video condiviso per screditarla?

Se da una parte la giovane Lulù Selassié deve fare i conti con l’insofferenza ed i toni spesso alterati di Manuel Bortuzzo all’interno del Grande Fratello Vip, dall’altra, seppur (più o meno) a sua insaputa, continua a non conquistare per niente la simpatia dei genitori dell’ex nuotatore. Franco Bortuzzo, papà di Manuel, in più circostanze si è espresso in modo negativo nei confronti della giovane principessa etiope, spesso con il presunto tentativo, non tanto di difendere il figlio quanto piuttosto di screditare la ragazza.

Franco Bortuzzo contro Lulù Selassiè/ Il web attacca il padre di Manuel: è bufera

Addirittura di recente, ospite di Pomeriggio 5, Franco Bortuzzo aveva spiegato come Lulù non rientrasse affatto nei canoni estetici del figlio. In precedenza, anche la madre del Vippone si era espressa con ostilità nei confronti della Princess, ritenendola, in una lettera inviata al figlio, rea di “aver invaso i suoi spazi” ed aver pronunciato “l’offesa peggiore nei confronti di una mamma”. Adesso però Franco Bortuzzo sarebbe intervenuto anche su Twitter pubblicando un video che andrebbe nuovamente screditare la Selassié.

Franco Bortuzzo le "suona" ad Alex Belli/ "Quando l'ho visto sono rimasto basito"

Franco Bortuzzo, papà di Manuel: nuovo attacco a Lulù Selassié?

Negli ultimi giorni Franco Bortuzzo, il papà di Manuel avrebbe compiuto un nuovo gesto contro Lulù Selassié che non è passato affatto inosservato, sollevando nuove critiche nei suoi confronti da parte di coloro che difendono la giovane principessa etiope. Nel dettaglio, avrebbe ritwittato un video dove Lulù se la prende con la costumista per via di un vestito non proprio di suo gradimento.

La ragazza avrebbe avuto una reazione certamente eccessiva in quanto sarebbe arrivata a minacciare di strappare l’abito asserendo: “non posso essere una persona che non sono, non voglio far finta di essere una principessina con questi vestiti, è una burinata, fa schifo, non è moda questo, chiunque abbia mandato questo vestito a mia madre vergognati, stanotte lo strappo tutto”. Nonostante questo però, il gesto di Franco Bortuzzo nel mettere in risalto un comportamento errato non del figlio, bensì di un’altra concorrente del medesimo reality – tra l’altro attualmente in nomination – ha fatto storcere il naso a più di una persona che è arrivata a parlare di vera e propria ossessione della famiglia Bortuzzo nei confronti della giovane.

Franco Bortuzzo, papà di Manuel/ Al GF Vip per Alex Belli? "Le verità stasera!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA