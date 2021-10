Franco Bortuzzo, papà di Manuel vs Lulù Selassié/ “Oppressiva, non gli lascia spazio”

Franco Bortuzzo, il padre di Manuel, giovane concorrente del Grande Fratello Vip, è tornato nelle passate ore a parlare ospite di Casa Chi, il format web di Chi Magazine. Oltre a commentare il percorso del figlio all’interno della Casa, ha detto la sua, nuovamente, anche su Lulù Selassié. Nella passata puntata del reality, Manuel ha nuovamente e più chiaramente preso le distanze dalla giovane principessa etiope. Papà Franco ha voluto commentare l’atteggiamento del figlio ed ha anche lui ribadito che la Casa del Grande Fratello Vip “il posto giusto per cercare il grande amore”.

L’uomo ha ribadito un pensiero che aveva già espresso ed ha precisato: “E’ un gioco e va trattato come tale. Se trova la giusta identità ben venga, non sarò io a dire di no ma non credo, ma può succedere…”. Anche lui ha sottolineato quanto Manuel sia stato in merito molto deciso: “La Casa è grande ma è sempre stretta. Fuori ci aspetta una vita enorme è inutile che adesso si forzano a fare una storia, non è il posto giusto al mio avviso”.

Franco Bortuzzo, papà di Manuel dice la sua su Lulù Selassié

Di recente Franco Bortuzzo ha pubblicato sui social Sophie Codegoni scatenando un vero e proprio “caso”. A proposito dell’ipotetico interesse di Manuel a Sophie, il padre del ragazzo è intervenuto commentando: “Lui ha sempre avuto ragazze bellissime vicino ma non devo dirlo io. Quello che è bello deve deciderlo lui è una sua decisione. Non è facile stare con lui e bisogna ragionare a lungo termine”.

A proposito di donne, il padre lo ha definito un vero e proprio “sciupafemmine”. E tornando sulla foto di Sophie ha aggiunto: “Sa di provocazione ma lei si è fatta involontariamente fotografare con il gesto del silenzio ed era un messaggio per tutti, per le decisioni che prendono gli altri. Lasciamoli vivere e giocare”. Il signor Bortuzzo ha poi parlato dei baci tra il figlio e la giovane principessa etiope. A suo dire inizialmente la vicinanza di Lulù a Manuel sarebbe stata importante ma dopo, conoscendola meglio, “ha riscontrato che questa ragazza è un po’ oppressiva e lui ha bisogno di spazio. Forse a lui basta così… io ho notato questa pressione da parte di lei che poteva risparmiarsi”. Insomma, al padre di Manuel la giovane Selassié proprio non va a genio, forse ancor meno del figlio.

