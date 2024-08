Chi è Silvia Califano, la figlia di Franco Califano: un rapporto molto complicato

Silvia Califano è l’unica figlia del celebre cantante Franco Califano, ma il loro è sempre stato un rapporto conflittuale. Nata nel 1959 dal matrimonio del Califfo con Rita Di Tommaso, Silvia ha avuto una carriera come ballerina classica ed oggi, come fa sapere il Mattino, ha una scuola di danza a Trieste. Il rapporto col cantante è stato compromesso sin da subito, vista la scelta di Califano di lasciare la bambina quando aveva solo 5 mesi, come lei stessa ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair.

“Non è vero che mio padre abbandonò una donna col pancione. Sono nata un anno dopo il matrimonio di mamma e papà, e lui andò via quando avevo cinque mesi. – ha raccontato Silvia Califano nell’intervista – Col tempo sono riuscita a capire la sua fuga: stava entrando nel mondo dello spettacolo, forse una figlia non sapeva come gestirla”, ha aggiunto.

Silvia Califano: “Ero l’unica a scuola a non avere entrambi i genitori”

Silvia ha conosciuto suo padre Franco Califano quando aveva già 20 anni. Recuperare un rapporto come questo non è stato semplice, e infatti padre e figlia si sono riavvicinati dopo molti anni, soprattutto grazie alla voglia di Silvia di riprovarci e non arrendersi all’abbandono.

“Lui non sapeva fare il padre. – ha ammesso Silvia nell’intervista, spiegando le difficoltà della sua crescita – Aveva parecchie ragazze, anche più giovani di me. A scuola ero l’unica a non avere entrambi i genitori. La gente mi faceva i complimenti per le sue canzoni, ma io desideravo solo un papà normale. Anche se la mancanza di un padre l’ho cominciata a pagare solo di recente”. Una situazione che l’ha portata a sentirsi spesso sola e a non sentirsi mai come le altre bambine, che erano ‘le principesse di papà’, ha tenuto a sottolineare Silvia Califano.

