Franco Carrisi “Loredana Lecciso tiene tanto ad Al Bano”/ “Romina Power voleva..”

Franco Carrisi si racconta in una lunga intervista al settimanale Oggi parlando della sua vita al fianco di Al Bano e non solo come fratello ma anche come collega e socio visto che si occupa delle attività di “famiglia” e un tempo addirittura ha calcato i palchi europei con lui e con la coppia di sorelle formate da Romina Power e Taryn. Proprio sul suo passato musicale e sul rapporto con le due sorelle, Franco Carrisi rivela che all’epoca hanno dato vita a quelli che erano “gli Abba italiani”: “La canzone si chiamava Taca, taca, banda, fu un grande successo, trionfammo in tutta Europa; in Spagna fummo primi classifica… Girare l’Europa tutti e quattro insieme fu un’esperienza bellissima”.

FRANCO CARRISI DICE LA SUA SU LOREDANA LECCISO, E SU ROMINA POWER SVELA CHE…

Poi lo stesso Franco Carrisi rivela anche il dietro le quinte rose ovvero il fatto che Romina sembrava spingere verso un rapporto più profondo con la sorella Taryn: “Quella del quartetto fu un’idea di Romina, che forse sperava anche in un fidanzamento tra me e sua sorella. Ma io e Taryn non siamo stati mai fidanzati, a livello caratteriale non ha funzionato, eravamo troppo diversi”. Forse le stesse differenze alla fine hanno allontanato Al Bano da Romina Power e permesso così l’arrivo nella sua vita di Loredana Lecciso. Proprio sulla biondina, Franco Carrisi dice parole importanti mostrandosi molto vicino a lei e molto solidale in questa sorta di turbinio gossip che non le permette di vivere in pace: “A Loredana voglio tanto, tanto bene. È veramente una donna perbene, che tiene davvero molto a mio fratello, e questo mi riempie di gioia. E poi ci ha regalato Jasmine e Albano junior, ragazzi straordinari, come tutti i miei nipoti”. Quale migliore attestato di stima quindi?



