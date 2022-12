Franco Ciani, Marco Sansonetti e Behgjet Pacolli, ex mariti di Anna Oxa/ Divorzi e una tragica morte

Franco Ciani e Behgjet Pacolli, chi sono gli ex marito di Anna Oxa

Anna Oxa è tra le interpreti più amate della musica italiana. Oltre ad aver collezionato tantissimi successi, Anna Oxa si è sposata tre volte. Il primo marito è stato Franco Ciani, produttore, autore e musicista che la cantante ha incontrato quando era ventenne. Il loro matrimonio è durato dal 1982 al 1989. L’uomo, morto nel 2020, si sarebbe suicidato con un sacchetto di plastica. Uno degli ex marito è Behgjet Pacolli, imprenditore e politico kosovaro. Un amore importante quello con Pacolli come ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata diverso tempo fa ai microfoni del settimanale Oggi. Da sempre molto schiva e riservata, la Oxa non ama parlare molto della sua vita privata. Nel 2011, tuttavia, a svelare dettagli dell’amore vissuto con la Oxa fu proprio Pacolli.

«L’ho amata tanto ma se non siamo più insieme non è un caso. Il nostro rapporto era totalizzante. L’ultimo periodo con lei è stato l’unico, nella vita, i cui ho avuto la sensazione di non farcela. Anna è una donna autoritaria, cosa che a me non andava giù. Ma non sarebbe stato male averla presidente del Kosovo», ha raccontato il politico a Oggi.

Marco Sansonetti e Anna Oxa: la fine di un amore

Il terzo marito di Anna Oxa è stato Marco Sansonetti. Prima di sposare la Oxa e diventare suo marito, Sansonetti è stato una guardia del corpo ed era più giovane di lei. I due si sono sposati nel 2006 e, per pronunciare il fatidico sì, la cantante stupì tutti indossando un abito nero. Il matrimonio tra i due, però, è durato solo tre anni. Nel 2009, infatti, è arrivata la fine del matrimonio.

Dei matrimoni finiti e dei motivi che hanno portato alla fine, tuttavia, non si sa molto. Anna Oxa, infatti, non ama molto parlare di sé e, di fronte alle continue domande sulla sua vita sentimentale, in una vecchia intervista, ha dichiarato: “Mi sono divorziata e ancora mi parlate dai miei mariti, non sapete staccarvi dalle cose inutili!”.

