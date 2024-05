Franco Di Mare, com’è morto giornalista Rai: era malato di cancro/ La famiglia “Abbracciato dal nostro amore”

Lutto nel mondo del giornalismo e della tv: è morto Franco Di Mare, il giornalista che aveva raccontato le guerre in Europa e negli ultimi tempi era riapparso in tv proprio per annunciare la malattia. L’ex inviato di guerra era, infatti, affetto da mesotelioma, un tumore raro legato alla sua esposizione all’amianto. A dare la triste notizia è stata la famiglia del giornalista Rai, che ha diffuso una nota in cui ha assicurato che Franco Di Mare si è spento a Roma con l’abbraccio dell’amore degli affetti più cari, dalla moglie alla figlia, passando per le sorelle e il fratello, oltre agli amici.

In attesa di notizie riguardo le esequie, che verranno comunicate in un secondo momento dalla famiglia del giornalista, la Rai ha espresso tutto il suo cordoglio tramite una nota, in cui parla di una notizia che causa nell’azienda “profondo dolore“. Oltre a sottolineare la “passione e professionalità” con cui si è speso il giornalista, la Rai esprime “la riconoscenza per quanto fatto nel corso della sua lunga carriera che lo ha spesso visto in prima linea per raccontare coraggiosamente i conflitti nel mondo“.

FRANCO DI MARE E LA POLEMICA CON LA RAI

Con la Rai, però, era in atto una polemica, scoppiata proprio dopo la sua intervista a Che tempo che fa del 28 aprile, quando aveva annunciato la malattia, perché aveva fatto sapere di aver chiesto lo stato di servizio a supporto della diagnosi, non ricevendo alcuna risposta e denunciando di essere stato ignorato dall’azienda. In seguito a quelle accuse, l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, aveva annunciato in un’audizione in Vigilanza l’invio della documentazione richiesta dal giornalista.

Questi nell’intervista aveva ammesso che non sapeva se sarebbe riuscito a festeggiare i suoi 69 anni il 28 luglio, giorno del suo compleanno: “Non so se ci arrivo. Forse sì“. Ma comunque Franco Di Mare aveva assicurato di non avere paura, di essere sereno, perché l’unica cosa che lo spaventava era l’idea di soffrire e di ritenersi comunque un uomo fortunato per le varie esperienze che aveva affrontato nel corso della sua vita.

