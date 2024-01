Franco e Federico Pesci, chi sono i figli di Corrado Pesci/ Rapporto speciale con nonna Virna Lisi

Franco e Federico Pesci, chi sono i figli di Corrado Pesci e nipoti di Virna Lisi

Virna Lisi ha avuto due grandi amori: il cinema e la sua famiglia. L’attrice aveva sposato nel 1960 l’architetto Franco Pesci vivendo tutta la vita al suo fianco e coronando il matrimonio anche con la nascita del loro unico figlio, Corrado. Legatissimo alla mamma, Corrado Pesci ha poi sposato Veronica Bova con cui ha dato ai genitori i tre doni più importanti della loro vita ovvero tre nipotini a cui la diva del cinema italiano era legatissima.

Corrado Pesci e Veronica Bova a, infatti, hanno avuto tre figli: Franco che ha lo stesso nome del nonno, Federico e Riccardo, nati rispettivamente nel 1996, 1997 e 2002. Virna Lisi ha così vissuto l’emozione di diventare nonna mostrando ai nipotini la parte più dolce e tenera del suo carattere.

Le parole di Virna Lisi sui nipoti

Di Franco, Federico e Riccardo, i figli di Corrado Pesci, si sa davvero poco. Giovanissimi e cresciuti in un ambiente in cui non è mai mancato l’amore, hanno avuto la fortuna di poter vivere Virna Lisi come nonna fino al giorno della sua scomparsa avvenuta il 18 dicembre 2014.

A parlare dei nipoti, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Republicca nel 2004, era stata la stessa Virna Lisi. All’epoca, l’attrice aveva spiegato di trasformarsi quando era in compagnia dei nipoti permettendo loro di fare tutto ciò che volevano: “Non sono stata una mamma severa, come nonna invece sono una pazza. Ai miei tre nipotini faccio fare tutto quello che non ho permesso a mio figlio. Mi riempiono la vita, c’è una corrente d’amore così forte”.











