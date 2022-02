Papà Franco e mamma Rossella, chi sono i genitori Manuel Bortuzzo/ “Lui non è uno scoop tv”

I GENITORI DI MANUEL BORTUZZO: CHI SONO PAPA’ FRANCO E MAMMA ROSSELLA?

Nuovo appuntamento questo pomeriggio con “Verissimo”, l’oramai consueto rotocalco delle reti Mediaset: nella prima delle due puntate del weekend nel salotto di Silvia Toffanin di scena ci sarà soprattutto Manuel Bortuzzo, accompagnato dalla sua famiglia. Il 23enne originario di Trieste, noto oramai alle cronache per la drammatica vicenda che ha acceso i riflettori su di lui ma pure per la sua partecipazione televisiva al “Grande Fratello VIP”, molto chiacchierata anche per l’affaire-Lulù Selassié, sarà negli studi di Canale 5 assieme ai genitori. Scopriamo chi sono papà Franco e mamma Rossella, due figure ça va sans dire importantissime per lui e special modo negli ultimi anni.

Manuel è il secondo dei quattro figli avuti da Franco Bortuzzo e la signora Rossella Corona, due personalità comunque poco note anche prima del drammatico incidente del febbraio 2019 che sarebbe potuto costare la vita al figlio, promessa del nuoto. Il papà, grande amante dello sport come Manuel, è laureato in Psicologia presso l’Università “La Sapienza” di Roma mentre della madre si sa poco e solo negli ultimi tempi il suo volto è divenuto noto alle cronache televisive: di lei alcuni siti specializzati dicono che gestisca un panificio a Treviso e poco altro, concedendo molto più spazio a Franco, classe 1959 ed evidentemente meno riservato di lei. Entrambi i genitori di Manuel, Jennifer, Kevin e Michelle comunque si dedicano ultimamente a sensibilizzare soprattutto su temi quali inclusione, disabilità e impegno nello sport, valori trasmessi anche agli tre figli.

FRANCO BORTUZZO “MANUEL NON È UNO SCOOP O UN TROFEO DA ESIBIRE”

Infatti per capire, e anche scoprire, qualcosa in più dei genitori di Manuel Bortuzzo, catapultati in una dimensione prima di incubo e poi di sovraesposizione mediatica dopo quel maledetto 3 febbraio a seguito del quale il figlio perse l’uso delle gambe, bisogna riferirsi soprattutto alle interviste concesse nel corso degli ultimi tre anni. Parole sempre molto misurate e in cui i due parlavano sempre come una famiglia: “Manuel non è uno scoop o un trofeo da esibire” ebbe a dire una volta Franco, cercando di mettere a tacere le voci sullo stato di salute di Manuele e sulla sua difficile riabilitazione. Insomma, dignità e rispetto: le coordinate emozionali e morali dei due che cercano anche di tutelare il figlio dopo la sua partecipazione al reality show di Canale 5.

E proprio lo studio del “Grande Fratello Vip”, col padrone di casa Alfonso Signorini, è stato il proscenio per vedere finalmente mamma Rossella, impaziente di riabbracciare il figlio dopo la sua uscita dalla Casa più spiata d’Italia. Un abbraccio lungo che ha emozionato non solo i diretti interessati ma anche il pubblico del programma. Vedremo anche, nel corso della loro ospitata a “Verissimo”, quali saranno le parole nei confronti di Lulù Selassiù, bellamente ignorata da Franco quando era entrato nella Casa del GF per fare una sorpresa al figlio. Saranno cambiati i loro sentimenti nei confronti della principessa etiope o…?



