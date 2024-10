Stefania Picasso è stata la moglie di Franco Gatti, ex cantante dei Ricchi e Poveri venuto a mancare qualche anno fa. La donna sarà una delle ospiti della trasmissione Mediaset Verissimo, programma che andrà in onda sabato 19 Ottobre 2024. Ma andiamo a conoscere nuove informazioni sulla vita e sulla carriera di Franco e perchè ha lasciato il gruppo in anticipo.

Nel 1967 Franco Gatti e Angelo Sotgiu incontrano Angela Brambati e Marina Occhiena e su suggerimento di Franco Califano decidono di fondare i Ricchi e Poveri, band che ha fatto la storia della musica. Dopo una presunta lite tra le due ragazze Marina saluta la band che diventa per anni un trio e raggiunge grandi successi con canzoni che fanno la storia della musica italiana.

Nel 2016 Franco Gatti decise di lasciare la band per dedicarsi alla famiglia e pensare alla sua salute, visto i problemi che avevano caratterizzato gli ultimi anni. I Ricchi e Poveri poi ritorneranno insieme per un’unica serata in occasione di un anniversario nel 2020 quando cantarono un Medley delle loro canzoni al Festival di Sanremo. Franco ha svelato nel corso di un’intervista il vero motivo del suo addio ai Ricchi e Poveri.

Franco Gatti e i Ricchi e Poveri, svelata tutta la verità

La decisione di Franco Gatti di lasciare i Ricchi e Poveri è stata quasi storica al tempo e l’uomo raccontò le vere ragioni a Libero Quotidiano: “Siamo popolari, ma sembra che si sia ritirato uno dei Beatles. Non mi sarei mai aspettato una scelta del genere, mi sento quasi in colpa per questa cosa”. Il cantante apparve in quel caso abbastanza onesto.

Una delle ragioni principali riguardava alcuni problemi fisici, poco prima Franco fece un angioplastica e non era in grandissime condizioni, l’uomo sottolineò a quel tempo: “Sto bene ma non si sa mai, metti che mi sento male mentre siamo in Siberia, poi che succede?”. La realtà però è che Franco non è stato lo stesso dalla morte di suo figlio Alessio, venuto a mancare nel 2013 a soli 23 anni e dopo esser stato ritrovato con un mix di alcol e droghe.

“Dopo che mio figlio è venuto a mancare la mia vita è cambiata. Prima capitava che scherzavo un pò con tutti e per qualsiasi cosa, ora sinceramente non me la sento più”. Malattia e non solo visto che Franco ha voluto dedicare gli ultimi anni della sua vita interamente alla famiglia, all’amata moglie e alla figlia Federica. Un uomo che è stato uno dei Ricchi e Poveri per tutta la Vita e che ha fatto la storia della musica italiana.