Franco Miraggio, chi è padre di Rosario?/ “Mi sarebbe piaciuto fargli sapere che…”

Franco Miraggio è il padre del cantante napoletano Rosario, che domenica 2 giugno sarà ospite dell’ultima puntata di Domenica in per cantare il suo nuovo brano “Nudi per strada”. Franco Miraggio è stato un grande cantautore di musica napoletana, tanto da essere diventato un pezzo della cultura e della musica partenopea, fu proprio lui a trasmettere al figlio Rosario la passione per il canto, sin da piccolissimo, poi a 8 anni lo fece duettare insieme a lui, facendogli guadagnare molti apprezzamenti da grandi artista del panorama musicale partenopeo, tra cui il grande Mario Merola, e anche il premio di “miglior cantante emergente”.

In arte Franco, ma nel privato Gaetano Tassero, fino agli anni ’80 ha fatto parte di coloro che si sono battuti e caratterizzati per le sonorità, a quel tempo innovative, della canzone partenopea, insieme a lui ci furono Mario Merola, Nino D’Angelo e molti altri grandi artisti che cantanti come Gigi D’Alessio, oggi, chiamano “mostri sacri della musica”. Gatetano creò il suo nome d’arte dopo la pubblicazione di una delle sue prime canzoni: “Nu Miragg”; il brano ebbe talmente tanto successo da fargli cambiare il suo cognome proprio in “Miraggio” e a soli 38 anni il cantautore godeva di grande successo e grande amore da parte della moglie e dei figli.

Rosario Miraggio e il rapporto col padre Franco

Franco Miraggio iniziò a cavalcare l’onda del successo sin dai primi anni ’80, anni in cui pubblicò il brano “A storia” e a seguire molte altre: “Si nun tenesse a tte”, “Tu si ancora minorenne”, “Tutt’e sere”, “Tu si’ importante”…Rosario, in merito al padre Franco, a “La volta buona”, ha dichiarato: “Quando penso a dove sono arrivato oggi, il mio pensiero va sempre a mio padre, perché lui è quello che ha sempre creduto in me. Il discorso sulla musica con lui è rimasto interrotto, in sospeso, ma mi sarebbe piaciuto fargli sapere che io ho ripreso a fare quello che lui voleva che facessi, cioè il cantante, la musica, quindi il mio primo pensiero va sempre a lui”.

Seppur Rosario Miraggio, a soli 8 anni, avesse iniziato a cantare insieme al padre Franco, poco dopo, smise di farlo, poi il padre morì nel 2004 e non ebbe occasione di assistere al grande successo ottenuto dal figlio a partire dal 2008 e neanche al suo omaggio, l’album “Io canto a te”, che includeva 9 brani di Franco Miraggio. Oggi padre e figlio, seppur fisicamente lontani, in qualche modo rivivono insieme sul palco, perché nella sua musica Rosario ha inserito tutti gli insegnamenti che il padre gli aveva donato da piccolo.











