Franco Oppini gaffe: “Al GF Vip coppie strane, donne che si baciano”/ D’Urso furiosa!

Gaffe di Franco Oppini nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Si parla ovviamente di Grande Fratello Vip e dopo aver detto la sua sulle frasi shock del figlio Francesco, Franco fa un’osservazione che scatena la reazione della conduttrice Barbara D’Urso. “Sto notando che nella Casa ci sono delle strane coppie, qualcuna normale non c’è! Si baciano tra donne…” è la frase che Oppini pronuncia in studio, dove cala immediatamente il gelo. Accortasi della gaffe, la D’Urso è immediatamente intervenuta e, pur mantenendo un tono non troppo severo, ha ripreso l’ospite per la sua considerazione. “Oppini o non ti invito più in trasmissione pur volendoti bene oppure ti metto un bavaglio!” ha allora esordito, facendo intendere il suo errore.

Barbara D’Urso rimprovera Franco Oppini: “Cosa c’è di strano in due donne che si baciano?”

“Cosa vuoi dire che ci sono delle coppie strane? Cosa c’è di anormale in due donne che si baciano?” ha allora chiesto Barbara D’Urso a Franco Oppini. Lui ha cercato di spiegarsi: “Non ho detto anormali ma strane! Dayane prima era vicina a Francesco, poi bacia Adua…” Il tentativo non ha però convinto la D’Urso che ha preferito tagliare corto e, senza perdere un tono ironico, ha dichiarato: “Vabbè, Oppini padre ufficialmente squalificato dal Grande Fratello!”



