FRANCO OPPINI/ I ricordi dell’amore con l’ex moglie Alba Parietti

Franco Oppini è stato il grande amore di Alba Parietti, il primo e incontrato in giovanissima età. La showgirl infatti aveva solo 19 anni quando ha incontrato il futuro marito, anche se all’epoca Franco non era il solo ad aver posato gli occhi su di lei. Anche Jerry Calà aveva subito il fascino dell’Alba Nazionale, ma poi si è dovuto arrendere di fronte all’evidente colpo di fulmine fra i due. Quel primo incontro è stato magico: una cena insieme, poi in giro per Torino per tutta la notte, “Come due ragazzini innamorati e alle 5 tra baci e risate ti lasciai sotto al tuo albergo”, ha scritto lei tempo fa sui social. Oppini all’epoca era fidanzato da 15 anni con un’altra ragazza e non ha esitato a lasciarla per la Parietti. Poi l’incontro con i genitori di lei, appena tre mesi più tardi, e la doppia notizia delle nozze in arrivo e l’imminente nascita del figlio Francesco Maria. Oggi, martedì 25 agosto 2020, Franco Oppini sarà uno degli ospiti che vedremo nella mattinata di Rai 1, all’interno della nuova puntata di C’è tempo per. Dalla sua separazione con Alba è trascorso diverso tempo: i due sono rimasti in ottimi rapporti e il comico ha trovato un altro grande amore, quello della moglie e astrologa Ada Alberti.

FRANCO OPPINI: IL FIGLIO AL GRANDE FRATELLO VIP

Franco Oppini ha compiuto 70 anni lo scorso febbraio e ne è passata davvero tanta di acqua sotto i ponti dalla sua presenza ne i Gatti di Vicolo Miracoli. Dopo aver affrontato la seconda metà della sua carriera a teatro, Oppini è pronto per sbarcare ancora una volta sul grande schermo. Il merito è del film Come niente che vanta la regia di Davide Como e incentrato sul terremoto che pochi anni fa ha colpito il Centro Italia. Intanto il figlio Francesco Maria, avuto dal matrimonio con Alba Parietti, sta per approdare nella Casa più spiata d’Italia. La conferma è stata data dallo stesso figlio d’arte, che di sicuro potrà raccontare qualche aneddoto in più sui suoi genitori. E non è esclusa nemmeno un’incursione di Franco, che negli anni ha già dimostrato di aver intrecciato un rapporto speciale con il rampollo. Si mostrerà sul piccolo schermo oppure deciderà di rimanere nel dietro le quinte?



