L’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 21 fino al 27 ottobre 2024 come sempre è stato fornito nel programma di Canale5 Mattino Cinque condotto da Federica Panicucci con Francesco Vecchi. La nota strologa si è soffermata soprattutto su amore e lavoro rivelando quali segni saranno particolarmente baciati da Cupido e quali invece dovranno superare crisi e tensioni. Vediamo dunque le previsioni da Bilancia a Pesci, gli ultimi sei segni dello Zodiaco tenendo conto delle congiunzioni astrali di Stelle, Satelliti e Pianeti.

Oroscopo settimanale di Ada Alberti: previsioni fino al 27 ottobre 2024

BILANCIA: Buone notizie per i nati del segno, i rapporti con gli amici saranno favoriti e uno di questi potrebbe diventare pure qualcosa di più, i single dunque non devono disperare. Novità positive anche in campo finanziario e sul lavoro.

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale il 23 di questo mese entra il Sole nel vostro segno e questo vuol dire da un lato incontri per i single mentre dall’altro migliora pure la situazione lavorativa professionale.

SAGITTARIO: Si segnala che forse per dimenticanza o per mancanza di tempo Ada Alberti non ha fornito le previsioni sul segno saltando direttamente dallo Scorpione al Capricorno.

Ada Alberti, oroscopo settimanale: previsione degli ultimi segni

CAPRICORNO: L’oroscopo settimanale fino al 27 ottobre 2024 rivela che Marte continua ad essere dissonante, il consiglio è di essere prudenti. Potreste inoltre iniziare una relazione importante, si segnala inoltre che i nuovi progetti saranno favoriti.

ACQUARIO: La nota astrologa ha confessato che per i nati del segno le spese devono essere sempre sotto controllo. Le storie d’amore che non hanno più motivo di essere cesseranno di esistere.

PESCI: Si concludono con i nati del segno le previsioni della nota astrologa della settimana fino a domenica 27 ottobre 2024 attenzione alle spese, soprattutto quelle legate alla casa. Non fate il passo più lungo della gamba.