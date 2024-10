L’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 21 fino al 27 ottobre 2024 come sempre è stato fornito nel programma di Canale5 Mattino Cinque condotto da Federica Panicucci con Francesco Vecchi. La nota strologa si è soffermata soprattutto su amore e lavoro rivelando quali segni saranno particolarmente baciati da Cupido e quali invece dovranno superare crisi e tensioni. Vediamo dunque le previsioni da Ariete a Vergine, i primi sei segni dello Zodiaco tenendo conto delle congiunzioni astrali di Stelle e Pianeti.

ARIETE: Per i nati del segno questa settimana è meglio stare molto attenti alle spese in questo periodo e soprattutto attenzione a non discutere con il partner, se siete in coppia cercate di resistere perché presto arriveranno buone notizie mentre se siete single ci saranno degli incontri interessanti.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Ada Alberti i nati del segno per coloro che sono in coppia potrebbero nascere discussioni legate soprattutto al denaro, per coloro invece che hanno iniziato una relazione da poco è tempo di riflettere seriamente.

GEMELLI: Sarà una settimana molto importante per i nati del segno che potranno andare incontro ad una ripresa soprattutto dal punto di vista lavorativo ed economico e fortunatamente rientreranno pure un po’ di soldi.

CANCRO: Per i nati del segno la nota astrologa prevede un netto miglioramento della situazione sentimentale sia per le coppie di lunga data che per gli amori appena nati ma fate molto attenzione alle gelosie che potrebbero creare non pochi problemi. L’intraprendenza vi aiuterà nella professione.

LEONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale fino al 27 ottobre 2024 in amore non ci saranno grosse novità o risvolti importanti e lo stesso si può dire del lavoro anche se ben presto arriveranno delle belle notizie in campo lavorativo, tuttavia state attenti alle spese.

VERGINE: L’allineamento di Stelle e Pianeti vi renderà consapevoli del fatto di dare molto nel lavoro perché siete sotto la lente di ingrandimento. Attenzione pure al rapporto di coppia.