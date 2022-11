Franco Pesci, marito di Virna Lisi/ “Erano una di quelle coppie troppo attaccate”

Franco Pesci, marito di Virna Lisi: 53 anni insieme

Oggi, martedì 8 novembre, nella puntata di Oggi è un altro giorno verrà ricordata Virna Lisi, che proprio oggi avrebbe compiuto 86 anni. L’attrice, scomparsa nel 2014, ha vissuto una lunga storia d’amore con l’architetto Franco Pesci. I due si sono sposati il 25 aprile 1960, nella chiesa di San Cesareo de Appia a Roma, e nel 1962 sono diventati genitori del loro unico figlio, Corrado. Virna Lisi e il marito Franco Pesci sono stati insieme per 53 anni, fino alla morte dell’architetto. Franco Pesci è morto a 79 anni a settembre 2013, dopo una lunga malattia: “È stato male per 15 anni mio padre, ha subito quasi 30 operazioni, ed è stato molto male”, ha raccontato il figlio Corrado nel salotto di Serena Bortone. “Quanto bene ti ho voluto, mi manchi già tanto, per sempre. Virna”: è il necrologio scritto dall’attrice per salutare il compagno di una vita.

Virna Lisi: il dolore per la morte del marito Franco Pesci

“Tra Virna e Franco è stato un amore veramente straordinario, soprattutto in questo mondo del cinema, che è un mondo pericoloso, in cui bisogna stare sempre attenti a tutto”, ha detto l’addetto stampa Enrico Lucherini ai microfoni di Pomeriggio 5, in occasione dei funerali di Pesci. In un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano nel 2014 quando il marito era già morto, Virna Lisi ricordando la fine degli anni ’50 quelli in cui conobbe il marito, ha detto: “Mio marito lo conobbi proprio allora. Franco Pesci, architetto, ex dirigente della Roma Calcio. Il massimo che si possa desiderare in un uomo. Serietà, senso dell’umorismo, generosità. Era di una simpatia straordinaria, mio marito. Non posso parlare di lui, ci penso sempre”. L’attrice è morta il 18 dicembre 2014: “Dopo un anno è morta anche lei. Erano una di quelle coppie troppo attaccate”, ha ricordato il figlio.

