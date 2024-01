Virna Lisi e Franco Pesci, genitori di Corrado Pesci/ “Il loro rapporto era davvero simbiotico”

Virna Lisi e Franco Pesci, genitori di Corrado Pesci

Virna Lisi e Franco Pesci sono i genitori di Corrado Pesci: lei attrice, lui architetto, i due hanno vissuto una lunga e romantica storia d’amore tenuta sempre lontana dai riflettori. La coppia si sposò nel 1960 a Roma e rimase insieme per 53 anni, fino alla morte di lui, nel 2013. Virna Lisi non ha di certo bisogno di presentazioni, essendo una delle più affascinanti e celebri attrici del panorama cinematografico italiano. Nel corso della sua carriera ha recitato al fianco dei più grandi, da Aldo Fabrizi a Mario Monicelli, sino a Luigi Comencini.

Sono numerosi, inoltre, i prestigiosi premi e riconoscimenti ricevuti: 4 David di Donatello, 6 Nastri D’Argento e un Globo d’Oro, oltre ad un Ciak d’oro alla carriera. Non solo in Italia: il successo di Virna Lisi si è spinto anche all’estero sino a raggiungere Hollywood, il simbolo del cinema americano. In Come uccidere vostra moglie del 1965 ha recitato al fianco di Jack Lemmon, per poi collaborare anche con, tra gli altri, Tony Curtis, Frank Sinatra e Anthony Quinn.

Virna Lisi e Franco Pesci: “Il loro rapporto era davvero simbiotico“

Di Franco Pesci, invece, non si conoscono sufficienti informazioni non essendo un volto dello spettacolo. Si sa però che il marito di Virna Lisi ha fatto l’architetto di professione ed è stato sposato con l’attrice dal 1960 al 2013, anno della morte di lui. Della loro storia d’amore aveva parlato il figlio, Corrado Pesci, in un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno nel novembre 2022.

“Papà la vide per la prima volta al teatro e se ne innamorò immediatamente. Avevano un amico in comune e gliela presentò in camerino“, aveva raccontato il figlio della coppia. “Lui iniziò a mandare fiori su fiori e le regalò anche un mini barboncino. Iniziarono ad uscire ma mio nonno era super protettivo con mamma e non voleva. Mio padre però è stato bravo perché alla fine l’ha sposata. Il loro rapporto era davvero simbiotico infatti sono morti a distanza di un anno l’uno dall’altro“.

