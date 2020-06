Franco Pistoni, Lo Iettatore di Avanti un Altro/ Il ritorno in tv per…

Pubblicità

Il nome Franco Pistoni forse non dirà nulla al popolo italiano, ma se parliamo dello Iettatore di Avanti un altro di sicuro si accenderà qualche lampadina in più. Alto, magro, uno sguardo inquietante e da anni parte dello staff televisivo di Paolo Bonolis, all’interno di uno dei suoi programmi di punta. Pistoni e lo Iettatore sono più che amati dal pubblico italiano e lo dimostra anche l’applauso che l’attore ha ricevuto in occasione della puntata Belli Vs Brutti di Ciao Darwin 7, in replica nella prima serata di Canale 5 di oggi, sabato 6 giugno 2020. “Noi non siamo nè banali nè scontati come i Belli”, ha detto Pistoni in quanto Capitano dei Brutti, “possiamo dire che la maggior parte delle persone nel mondo sono brutte, quindi noi siamo più credibili. E poi, diciamoci la verità, spesso i belli sono rifatti, devono fare sforzi per mantenersi belli, noi no. Noi siamo naturali, noi siamo genuini. E poi, mi lasci dire, c’era qualcuno che diceva ‘La bruttezza ha un grosso vantaggio sulla bellezza, è il tempo’“. L’applauso è stato immediato e ancora una volta Pistoni si è portato a casa una vittoria certa ed eclatante. In questo caso il noto Iettatore non ha rivolto allo spettatore le sue solite domande cupe, ma ha dimostrato ancora una volta di avere una chiara visione della vita.

Franco Pistoni, lo Iettatore non è né l’inizio né la fine

La carriera di Franco Pistoni non inizia nè finisce con il ruolo di Iettatore di Avanti un altro. Anzi è l’ennesima dimostrazione di come l’attore nato a Rieti sia in grado di interpretare alla perfezione una parte. Nel corso degli anni ha avuto modo di lavorare con registi come Massimo Troisi, Bernando Bertolucci e altri ancora. Il debutto sul grande schermo invece è avvenuto nell’86 con Il nome della Rosa di Jean Jacques Annaud. “In genere evito sempre di riguardarmi in tv”, scrive su Instagram in questi giorni. L’attore ha pubblicato uno spezzone amatoriale del film The Barbarians di Ruggero Deodato, dove lo vediamo recitare e interpretare in modo magistrale il suo personaggio. “È come riguardare un album di foto del passato”, aggiunge su Facebook. Clicca qui per guardare il video di Franco Pistoni. Nei giorni scorsi invece lo Iettatore ha voluto fare un piccolo omaggio a Giuseppe Ungaretti, scomparso l’1 giugno del ’70. “Per me è stato fondamentale: grazie alla Sua Poesia, scoprii il sapore, l’essenza dell’ermetismo (che mi avevano fatto odiare a scuola)”, ha scritto, “Grazie anche a Lui, ho vissuto momenti indimenticabili nello scrivere i miei libri”. Un tributo per un grande Maestro del passato e del presente che, in modo evidente, ha lasciato il segno in Pistoni. Anche per questo alcuni fan hanno subito chiesto all’attore se si dedicherà un giorno all’arte di scrivere poesie.

Video, evitare di riguardarsi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Franco Pistoni (@francopistoni) in data: 1 Giu 2020 alle ore 1:50 PDT





