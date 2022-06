Franco Ricciardi canta con Andrea Sannino e spopola/ Il nuovo traguardo su YouTube

Gigi uno come te: 30 anni insieme accoglie Franco Ricciardi: cosa accadrà sul palco con Gigi D’Alessio?

Uno tra gli ospiti musicali più attesi sul palco dell’evento Gigi uno come te: 30 anni insieme, previsto per la serata del 17 giugno 2022, è senz’altro Franco Ricciardi. A indicarlo tra le special guest dell’evento dedicato al trentennale della carriera di Gigi D’Alessio è stato proprio quest’ultimo, in sede di conferenza stampa dello show. Ma cosa potrebbe accadere sul palco del live con il cantante campano, Franco Ricciardi? C’è da dire che il preannunciato ospite ha unito le forze nell’ultimo album che Gigi D’Alessio ha rilasciato nel 2020, per Sony Music Italy, ovvero Buongiorno, un’ode a Napoli, ai napoletani e alla musica napoletana con grandi collaborazioni.

Insieme a Franco Riccardi, nella track-list dell’ultimo disco, Gigi D’Alessio ha inciso una rivisitazione di un suo pezzo cult, A riva e’ mare, dalle sonorità latin-pop e dal testo romantico. Il duetto sulle note del noto brano potrebbe riproporsi proprio in occasione del Gigi uno come te: 30 anni insieme show, live da Napoli.

Franco Ricciardi è, intanto, reduce da un’altra collaborazione, segnata con l’artista del brano tanto amato dai più ai tempi della pandemia da Coronavirus in Italia, Abbracciame. Ovvero, Andrea Sannino.

Entrambi autori del nuovo singolo Te voglio troppo bene, Franco Ricciardi e Andrea Sannino hanno deciso di unire le forze in musica, per il nuovo lavoro discografico, non solo per cantare un nuovo inno all’amore ma anche per dire no alla guerra, ai tempi del conflitto che vede ora contrapporsi Russia e Ucraina. “E’ un inno alla pace e all’amore che riesce a far superare la paura di una guerra” , ha così spiegato la volontà di unirsi a Franco Ricciardi, Andrea Sannino, rispetto all’uscita del nuovo singolo, come ripreso da Fanpage.

Il singolo Te voglio troppo bene è scritto dai due cantanti in napoletano, insieme a Mauro Spenillo e Antonio Spenillo. Inoltre il video ufficiale del brano si classifica ora -in data 17 giugno 2022- alla #33, tra i video musicali più visti su YouTube Italia. Un traguardo importante per i due artisti della collaborazione anti-guerra.













